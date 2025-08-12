Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauniečius įspėja dėl gaisro: jei matote tamsius dūmus, neikite į lauką, uždenkite šulinius

2025-08-12 14:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 14:03

Rugpjūčio 12 d. 13 val. gautas pranešimas, kad Kaune, Petrašiūnų seniūnijoje, R. Kalantos g. 16 kilo gaisras. Pirminiais duomenimis, dega automobilių dalių sąvartynas. Gaisras lokalizuotas 13 val. 26 min., tačiau dar vis matomi juodi dūmai.

Gaisras Kaune (tv3.lt koliažas)

0

Ugniagesių atstovai naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad apie gaisrą pranešė praeivis. Žmonės per šį incidentą nenukentėjo. Be pastato apdegė ir keturi automobiliai.

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuvyko į įvykio vietą.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, jei esate lauke ir matote tamsius dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite į priešvėjinę pusę – t. y. kad vėjas neneštų dūmų į jus.

Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų.

Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojame sistemas išjungti.

Jei turite šulinius, juos uždenkite ir nenaudokite jų vandens maistui. Nepalikite lauke gyvūnų. Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.

Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.

Primename – teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.

