  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gaisras Vilniuje: liepsnoja namas

2025-08-18 15:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-18 15:10

Bendrajame pagalbos centre (BPC) skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Vilniaus m. M. Katkaus g. dega apleistas namas.

Gaisras Vilniuje: liepsnoja namas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
16

Anot BPC, į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos (informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

0

Anot BPC, į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos (informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žmonių, pirminiais duomenimis, pastate nebuvo. 

Gaisras Vilniuje: liepsnoja namas
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gaisras Vilniuje: liepsnoja namas

Pranešimo apie įvykį sulaukta 15.01 val.

Incidentas tiriamas.

