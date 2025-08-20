Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

30-metis lėktuve sukėlė tikrą chaosą: „Pasimuškime vienas prieš vieną“

2025-08-20 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 13:25

Šokiruojančiuose vaizdo įrašuose užfiksuota akimirka, kai triukšmingas keleivis buvo sulaikytas policijos po to, kai dėl jo elgesio lėktuvas buvo priverstas apsisukti ir leistis Jungtinėje Karalystėje.

EasyJet lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

Šokiruojančiuose vaizdo įrašuose užfiksuota akimirka, kai triukšmingas keleivis buvo sulaikytas policijos po to, kai dėl jo elgesio lėktuvas buvo priverstas apsisukti ir leistis Jungtinėje Karalystėje.

0

„Jet2“ skrydis, vakar vakare 18.41 val. pakilęs iš Lydso Bredfordo oro uosto į Ispanijos kurortą Alikantę, vos už 160 kilometrų buvo priverstas grįžti atgal. Kaip rašo „The Sun“, incidentas kilo virš Lesterio, kur lėktuve siautėjo agresyviai nusiteikęs vyras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skrydis, kuriame buvo iki 188 keleivių, vėlavo beveik keturias valandas, nes „Boeing 737“ turėjo sugrįžti atgal į oro uostą.

Vaizdo įrašuose matyti 30-metis, vilkintis oranžiniais marškinėliais ir džinsais, šaipęsis iš kitų keleivių, rodęs liežuvį ir provokavęs muštynes koridoriuje.

„Pasimuškime vienas prieš vieną“

„Nuleisk telefoną ir pasimuškime vienas prieš vieną“, – rėkė vyras, kol kiti keleiviai bandė jį raminti. Vienas jų perspėjo: „Tave tuoj išmes.“

Įsisiautėjęs keleivis ėmė plūstis necenzūriniais žodžiais, trankėsi kumščiais į krūtinę. Kiti keliautojai ragino ignoruoti chuliganą: „Nereaguokite. Tegul jį išmeta.“

Vos tik lėktuvas nusileido, į jį įžengė uniformuoti policininkai. Salone pasigirdo plojimai ir juokas, keleiviai sveikino pareigūnus šūksniais: „Žiūrėk už nugaros, berneli!“

Vyrui beliko nuleisti akis – jo šypsena dingo vos tik pamatė policiją. „Sulaikykite jį dabar!“, – skandavo keleiviai, kol pareigūnai jį išvedė.

Policijos kaltinimai ir skrydžių draudimas

Oro uosto aikštelėje jį apsupo trys pareigūnai, vienas jų atliko kratą.

Policija patvirtino, kad Donkasterio gyventojas buvo apkaltintas dėl įlipimo į orlaivį būnant neblaiviam. Jam skirta laikinoji laisvė iki bylos nagrinėjimo rugsėjo 8 dieną Lydso magistratų teisme.

Aviakompanija „Jet2“ papildomai paskyrė šešių mėnesių skrydžių draudimą.

„Kaip šeimai draugiška aviakompanija, turime nulinę toleranciją tokio pobūdžio keleivių elgesiui“, – sakoma bendrovės pranešime.

Po incidento lėktuvas į Alikantę išskrido tik 23 valandą – daugiau nei keturiomis valandomis vėliau nei planuota.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

