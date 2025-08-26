Iš Londono skridęs lėktuvas netikėtai leidosi Rusijoje

Lėktuvas nusileido Sibiro gilumoje.
Tai retas atvejis, kadangi Vakarų aviakompanijos nustojo naudotis Rusijos oro erdve, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą.
Incidentas įvyko pirmadienio vakarą.
Skelbiama, kad skrydžio metu sugedo vienas iš lėktuvo variklių.
Rusijos pareigūnai vėliau patikslino, kad lėktuve buvo iš viso 267 žmonės, įskaitant 20 vaikų ir įgulą. Kol kas nėra skelbiama, kokių tautybių žmonės buvo lėktuve.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!