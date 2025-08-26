Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Iš Londono skridęs lėktuvas netikėtai leidosi Rusijoje

2025-08-26 19:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 19:16

Jungtinės Karalystės lėktuvas, skridęs iš Londono į Pekiną, buvo priverstas leistis Rusijoje, skelbia „The Sun“. Lėktuve buvo daugiau nei 200 žmonių.

Iš Londono skridęs lėktuvas netikėtai leidosi Rusijoje (nuotr. Telegram)

Jungtinės Karalystės lėktuvas, skridęs iš Londono į Pekiną, buvo priverstas leistis Rusijoje, skelbia „The Sun“. Lėktuve buvo daugiau nei 200 žmonių.

1

Lėktuvas nusileido Sibiro gilumoje.

Tai retas atvejis, kadangi Vakarų aviakompanijos nustojo naudotis Rusijos oro erdve, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą.

Incidentas įvyko pirmadienio vakarą.

Skelbiama, kad skrydžio metu sugedo vienas iš lėktuvo variklių.

Rusijos pareigūnai vėliau patikslino, kad lėktuve buvo iš viso 267 žmonės, įskaitant 20 vaikų ir įgulą. Kol kas nėra skelbiama, kokių tautybių žmonės buvo lėktuve.

