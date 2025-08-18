Ryga tikisi sulaukti iki 60 mln. eurų pajamų iš Europos vyrų krepšinio čempionato

Meras pabrėžė, kad tokie renginiai Rygai yra svarbūs. Pasak jo, Ryga gana gerai pasiruošė šioms varžyboms, o svarbiausia – mėgautis krepšinio švente.
V. Kleinbergas paragino Rygos gyventojus būti supratingus ir pasiruošti tam, kad į miestą atvyks daug sirgalių, todėl gatvėse ir kavinėse bus daugiau šurmulio.
„Būkime draugiški, pasitikime krepšinio sirgalius, papasakokime jiems, ką dar galima pamatyti Rygoje be krepšinio, kad jie norėtų čia sugrįžti kaip turistai“, – sakė V. Kleinbergas.
Tuo tarpu Rygos vicemeras Vilnis Ķirsis pabrėžė, kad kryptingu darbu Ryga buvo įrašyta į pasaulio sporto renginių žemėlapį.
Vicemeras pakvietė svečius apsilankyti netoli Laisvės paminklo statomoje Latvijos krepšinio šlovės galerijoje.
„Turime išskirtinę istoriją, pradedant nuo pirmojo Europos čempionato titulo“, – sakė V. Ķirsis ir pridūrė, kad čempionatas Latvijoje bus papildomas postūmis jaunimui.
Europos čempionato finaliniame etape dalyvaus 24 komandos, suskirstytos į keturias grupes. Rungtynės vyks rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje Rygoje, Tamperėje, Katovicuose ir Limasolyje.
Į atkrintamąsias varžybas Rygoje pateks po keturias geriausias ekipas, o medalių laimėtojai paaiškės pirmoje rugsėjo pusėje.
