LTT Veisiejuose – atkakli kova ir trasos rekordą pagerinusio Jablonskio pergalė

Nuožmi konkurencija ir puikios oro sąlygos leido užfiksuoti itin aukštus rezultatus – olimpinėse distancijoje triumfavęs Mantas Jablonskis („TRItonas“) 1,5 km nuplaukė, 40 km numynė dviračiu ir 10 km nubėgo per 1 val. 56 min. 3,7 sek. Šis rezultatas yra naujas trasos rekordas.
Tai – jau trečioji M. Jablonskio pergalė šiame LTT sezone.
Iki paskutinių metrų dėl pergalės kovojęs praėjusių metų LTT čempionas, patyręs Marijus Butrimavičius (Trakų triatlono būrelis) finišavo antras, nugalėtojui pralaimėjęs vos 22 sek.
Trečiąją vietą užėmė Tadas Lukauskis („Faster – Human Performance“; 1:58.41).
„Buvo geras startas, suplaukiau beveik su lyderiais. Važiuodamas dviračiu siekiau pasivyti lyderius, tik M. Butrimavičius buvo kiek per greitas ir nuo jo atsilikau apie 1 min. 40 sek. Bėgime jau nebesitikėjau pagauti Marijaus, bet pirmuose dvejuose ratuose prie jo nuolat artėjau, o trečiajame – ir pasivijau. Paskutiniame rate jau bėgau taktiškai ir stengiausi nepalūžti pats. Taip netyčia gavosi ir trasos rekordas“, – džiaugėsi M. Jablonskis.
Tarp moterų nugalėjo Inga Aukselytė („TRItonas“) – 2 val. 25 min. 10 sek. Antra finišavo Viktorija Kalvelytė (Kauno triatlono klubas; 2:26.53), trečia – nuolatinė šio sezono LTT prizininkė švedė Wilma Manberger (2:32.44).
„Smagu sudalyvauti dešimtajame Veisiejų triatlone, kur organizacija labai miela. Oras čia visą laiką lepina. Iš tiesų mano tikslas buvo atvažiuoti ir parodyti pavyzdį jaunesnei kartai ir vaikams. Norisi juos skatinti toliau sportuoti. Turiu pripažinti, kad čia nedalyvavo keletas stiprių Lietuvos triatlonininkių, bet smagu laimėti. Tai didelė šventė mums, nes svetingumas Veisiejuose yra toks, kokio niekur kitur nepamatysi“, – šypsojosi I. Aukselytė.
Perpus trumpesnės sprinto distancijos nugalėtoju vėl tapo Radoslavas Lajevskis (1:01.22), pakartojęs praėjusio etapo Jonavoje sėkmę.
Antras finišavo Airidas Gražinskis (1:04.49), trečias – latvis Daniils Vakulics (1:05.42).
Moterų prizininkėmis tapo Žydrė Alaunytė-Ambrozė (1:16.18), Emilija Vasiljevaitė (1:18.34) ir Lina Alūzė (1:19.52).
„Tri-Fun“ rungtyje triumfavo Kristupas Tamutis (29.57) ir Liepa Tamutytė (34.43), o Vaikų distancijos nugalėtojais tapo Jokūbas Levickas ir Vakarė Pšitulskytė.
Iš viso Veisiejuose varžėsi beveik 350 triatlono entuziastų.
Bendroje LTT įskaitoje tarp vyrų toliau pirmauja Marijus Butrimavičius (3954 tšk.), lenkiantis Džiugą Zarauską (3702 tšk.) ir Joną Belešką (3636 tšk.).
Tarp moterų lyderių trejetą sudaro Wilma Manberger (3687 tšk.), Domira Sabaliauskienė (3402 tšk.) ir Viktorija Kalvelytė (2836 tšk.).
Sprinto distancijos lyderiais yra Radoslavas Lajevskis ir Žydrė Alaunytė-Ambrozė, „Tri-Fun“ – Feliksas Leontjevas ir Austėja Bakanovaitė.
Klubų įskaitoje pirmauja „TRItonas“, antrąją vietą užima „HighPeaks Lietuva“, trečiąją – Kauno triatlono klubas.
Penktasis ir paskutinis šio sezono LTT etapas, po kurio paaiškės sezono laureatai, vyks rugsėjo 6 dieną Druskininkuose.
