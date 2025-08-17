Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Lietuvos orientacininkai kovojo dėl pasaulio čempionato medalių iki paskutinių metrų

2025-08-17 19:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 19:03

Sekmadienį Lenkijoje finišavo pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas. Paskutinę varžybų dieną sportininkai varžėsi estafečių trasose, kuriose iki pat finišo linijos net kelioms Lietuvos rinktinėms pritrūko vos akimirkos iki medalių.

orienteering.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

Sekmadienį Lenkijoje finišavo pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas. Paskutinę varžybų dieną sportininkai varžėsi estafečių trasose, kuriose iki pat finišo linijos net kelioms Lietuvos rinktinėms pritrūko vos akimirkos iki medalių.

0

Moterų elito grupėje Lietuvos komanda (Justė Umbrasaitė, Karolina Mickevičiūtė Juodišienė ir Algirda Mickuvienė) po dviejų etapų buvo trečioje vietoje bei kovojo dėl bronzos su Suomijos sportininkėmis. Lietuvos trijulė trasą įveikė per 2 val. 11 min. 30 sek. ir užėmė 4 vietą – nuo medalių mūsiškes skyrė tik 51 sekundė. Čempionėmis tapo Čekijos sportininkės, antrąją vietą užėmė danės, o bronza atiteko suomėms.

Vyrų elito grupėje Lietuvos komanda (Regimantas Kavaliauskas, Ignas Ambrazas, Jonas Maišelis) taip pat kovojo dėl trečiosios vietos. Nors sudėtis nebuvo stipriausia, iki pat finišo mūsiškiai varžėsi su Šveicarijos ir Prancūzijos atstovais. Lemiamame spurto finiše bronzą išplėšė Prancūzijos rinktinė, ketvirti liko šveicarai, o lietuviai užėmė 5 vietą. Čempionais tapo Čekijos sportininkai, antri – suomiai.

Jaunimo merginų grupėje Lietuvos komanda (Irmantė Aleliūnaitė, Vytenė Puišytė, Goda Kučejevaitė) trečiajame etape buvo išsiveržusios į pirmąją vietą, tačiau antroje trasos dalyje pritrūko jėgų prieš vyresnes ir labiau patyrusias varžoves. Lietuvės užėmė 4 vietą. Aukso medalius iškovojo Suomijos sportininkės, antrąją vietą užėmė čekės, trečios liko prancūzės.

Jaunimo vaikinų grupėje Lietuvos komanda (Matas Stankūnas, Arnas Sausaitis, Daumantas Kiela) jau po pirmojo etapo atsiliko nuo konkurentų ir galutinėje įskaitoje finišavo 8 vietoje.

