Tarptautines lankininkų varžybas Klaipėdoje paženklino dvigubas rekordas

Dvigubas rekordas
Lietuvos sportininkė Austėja Kopcikaitė („Lankininkų sporto klubas“) per varžybas Klaipėdoje pagerino asmeninį rekordą, bei įvykdė tarptautinės klasės sporto meistro normatyvą. Jau per kvalifikacinį turą A. Kopcikaitė surinko 580 taškus ir pagerino Lietuvos rekordą paprastų lankų grupėje.
Dar vienas rekordas Latvijos sportininkės, olimpinių lankų grupėje 50+ Rimma Matvejeva („Amazones“) , pagerino asmeninį ir Latvijos rekordus.
„Nors pūtė gūsingas vėjas, kas nėra būdinga Smiltynėje, tikėjomės lietuvių daugiau rekordų, bet džiaugiamės ir dėl latvių, – sakė varžybų organizatorė ir Klaipėdos lankininkų klubo direktorė Laila Kuzmienė. – Ypač dėl perspektyvaus jaunimo, nors jaunimui nenusileidžia ir vyresni sportininkai. Tokie rekordininkai skatina konkurenciją, o varžytis tik dar įdomiau.“
Medalininkai – lietuviai ir latviai
Olimpinių lankų kategorijoje iš moterų stipriausia buvo Latvijos šaulė, kuri lyderiavo tiek kvalifikacijos rungtyje, tiek kovoje dėl aukso Kintija Laima Trinkūna („Odisejs“), nors Lietuvos stipriausioji lankininkė Paulina Alakvoščienė iš Alytaus klubo „Žaliasis lankas“ stengėsi iš visų jėgų nepasiduoti Latvijos lankininkei, ji iškovojo sidabrą , o bronzą – latvė Marta Runiškova („Amazones“).
Olimpinių lankų kategorijoje iš vyrų stipriausia buvo lietuvis Emilis Tamulionis („Žaliasis lankas“), kuris lyderiavo tiek kvalifikacijos rungtyje, tiek kovoje dėl aukso, sidabrą pelnė Ramūnas Norvainis („Trys iksai“) o bronzą – Algimantas Petrauskas („Kauno lankininkai“).
Skriemulinių lankų kategorijoje iš vyrų taip pat stipriausias buvo Latvijos šaulys Daņila Runiškovs („Archery Lions“), pirmą kartą dalyvavęs Klaipėdos varžybose ir stipria konkurencija privertęs Lietuvos lankininkus kovojant dėl aukso atiduoti visas jėgas, sidabras – Marius Junokas („Lankininkų sporto klubas“), bronza – Giedrius Kavaliauskas („Alytupis-Žaliasis lankas“).
Nors G. Kavaliauskas gyvena ir treniruojasi Alytuje, pati pradžia jo šaudymo iš lanko buvo Smiltynėje, Klaipėdoje, o kaip sakė G. Kavaliauskas „stipriai kovoti ir laimėti – padeda namų sienos“.
Skriemulinių lankų kategorijoje iš moterų auksą laimėjo Inga Timinskienė („Žaliasis lankas“), sidabrą – Latvijos šaulė Sanita Lasmane („Odisejs“), bronzą – Jolita Antanaitytė-Garškienė („Lankininkų sporto klubas“).
Rekordininkė A. Kopcikaitė nors triumfavo individualiose varžybose paprastų lankų kategorijoje, dėl aukso medalio rungėsi su kauniete Ligita Pūriene („Kauno lankininkai“), po įtemptos kovos A. Kopcikaitei teko pripažinti pergalę L. Pūrienės auksas, A. Kopcikaitės – sidabras. Bronzos medalį namo išsivežė Dovilė Taletavičienė („Kauno lankininkai“).
Paprastųjų lankų kategorijoje vyrų grupėje pirmąją vietą po sunkios kovos laimėjo Ernestas Vilkauskas („Lankininkų sporto klubas“). Antroji vieta atiteko Audriui Račkauskui („Kauno lankininkai“), o trečioji–Rimantui Šuliokui („Kauno lankininkai“).
Stipriausi lankininkai išvykę
Tiek Lietuvos, tiek Latvijos stipriausi lankininkai pradeda kelionę į ateinančią savaitę vykstantį Pasaulio jaunimo ir jaunių šaudymo iš lanko čempionatą Kanadoje, todėl dauguma lankininkų dėl kelionės pasiruošimo negalėjo dalyvauti šiose varžybose. Skriemulinių lankų grupėje startuos Jonas Grigaravičius ir Gunda Pupeikytė , olimpinių – Justas Juknevičius, Paulius Pocius ir Emilis Tamulionis.
Šeštadienį Klaipėdoje taip pat vyko ir trečias „Lietuvos lankininkų federacijos taurės“ etapas. Kasmet vis gausesni šaulių būriai į Klaipėdą susirenka būtent dėl šios taurės. Ją sumanė Lietuvos lankininkų federacija (LLF), skatindama sportininkų konkurenciją. „Ši taurė suteikia motyvacijos. Jei nori laimėti taurę, turi važiuoti į visus etapus. Jei praleisi nors vieną, taurės nebelaimėsi. O laimėti nori visi“, – teigė Klaipėdos lankininkų klubo direktorė.
Ji taip pat pastebėjo, kad Lietuvoje pastaruoju metu ėmė populiarėti lankininkystė. Varžybose dalyvavę latvių lankininkai net iš 3 skirtingų Latvijos sporto klubų. Latviai – nuolatiniai „Klaipėdos taurės“ dalyviai.
„Nuolat palaikome gerus ryšius su Latvijos sporto klubais. Sportininkams reikia konkurencijos. Mes stengiamės važiuoti pas juos į varžybas, o jie – pas mus. Bandome palaikyti ryšius ir su kitų šalių sportininkais: estais, anglais, vokiečiais, norvegais Deja, jiems Klaipėdoje negalime pasiūlyti gerų varžybų sąlygų“, – guodėsi L. Kuzmienė. – Gaila, bet Klaipėdos valdžia lankininkams skiria mažai dėmesio. Nors nieko ypatingo iš jos ir neprašome – palikti treniruotėms sporto bazės aikštyną Smiltynėje vasaros sezono metu, patalpų treniruotėms šaltuoju sezonu, kad būtų galima ruošti sportininkus ir į lankininkystę pritraukti daugiau perspektyvių vaikų bei jaunimo, o jo mes Klaipėdoje tikrai turime “
