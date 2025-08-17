Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pasaulio jaunimo čempione tapusi Irmantė Aleliūnaitė: „Ilga distancija – mano mėgstamiausia, tad tikėjausi geriausio rezultato būtent čia“

2025-08-17 12:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 12:47

Lenkijoje vykstančiame Pasaulio jaunimo orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate istoriją sukūrė Lietuvos rinktinės narė Irmantė Aleliūnaitė – ji tapo pasaulio jaunimo čempione ilgoje trasoje.

orienteering.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lenkijoje vykstančiame Pasaulio jaunimo orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate istoriją sukūrė Lietuvos rinktinės narė Irmantė Aleliūnaitė – ji tapo pasaulio jaunimo čempione ilgoje trasoje.

0

16-metė lietuvė 25,5 km distanciją įveikė per 1 val. 38 min. 58 sek. ir užfiksavo identišką rezultatą kartu su Šveicarijos sportininke Malin Lara Röhrl. Abi sportininkės pasidalijo aukso medalius. Tai – pirmasis aukso medalis Irmantės karjeroje Pasaulio jaunimo čempionate.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sėkmingai lietuvė pasirodė ir ketvirtadienį vykusiose bendro starto varžybose – užėmė 5-ąją vietą. Priminsime, kad gegužę Vilniuje vykusiame Europos jaunių čempionate I. Aleliūnaitė taip pat tapo čempione, iškovodama aukso medalį.

Puikiai kovojo ir kitos Lietuvos rinktinės narės. Vytenė Puišytė ilgą laiką pretendavo į bronzos medalį, tačiau trasos pabaigoje padaryta klaida lėmė 5-ąją vietą (1:46:30). Beatričė Šimkutė užėmė 29-ąją, o Goda Kučejevaitė – 34-ąją pozicijas.

Vaikinų grupėje Daumantas Kiela finišavo 15-as, o Arnas Sausaitis trasos nebaigė.

„Trasą pavyko įveikti visai neblogai, daug klaidų nepadariau. Iš pradžių stengiausi važiuoti atsargiai, kad išvengčiau bereikalingų klaidų, o vėliau, kur buvo lengvesnė dalis, paspaudžiau. Trasa buvo dinamiška, smėlėta, todėl pravažumas buvo sudėtingas, bet ilga distancija – mano mėgstamiausia, tad tikėjausi geriausio rezultato būtent čia. Labai džiaugiuosi, kad pavyko susikaupti ir įgyvendinti svajonę – tapti pasaulio čempione“, – emocijų neslėpė I. Aleliūnaitė.

Tuo pačiu metu Lenkijoje vyksta ir Pasaulio suaugusiųjų čempionatas, kuriame Lietuvai atstovauja 11 sportininkų. Ilgoje trasoje geriausiai pasirodė Algirda Mickuvienė, iškovojusi 9-ąją vietą moterų grupėje. Justė Umbrasaitė finišavo 24-ta, Karolina Mickevičiūtė Juodišienė – 30-ta, Agnė Musajevaitė – 35-ta.

Vyrų grupėje Ignas Ambrazas užėmė 11-ąją vietą, o keturis medalius Europos čempionate Vilniuje iškovojęs Jonas Maišelis šįkart tenkinosi 21-ąja pozicija. Kiti Lietuvos atstovai – Danielius Pralgauskis (53 v.), Rokas Mickevičius (58 v.) ir Emilis Petkevičius (60 v.).

