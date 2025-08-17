Francisco – galutiniame Prancūzijos rinktinės dvyliktuke

Jis iš rinktinės išstūmė Eurolygoje su Paryžiaus klubu praėjusį sezoną išsiskyrusį Nadirą Hifi.
Prancūzai Europos čempionate žais D grupėje, kur susitiks su Izraeliu, Belgija, Lenkija, Slovėnija ir Islandija.
Prancūzijos rinktinės sudėtis:Isaia Cordinier, Bilalas Coulibaly, Sylvainas Francisco, Jaylenas Hoardas, Mamas Jaitehas, Timothe Luwawu-Cabbarrot, Theo Maledonas, Elie Okobo, Zaccharie Risacheras, Alexas Sarras, Matthew Strazelis, Guerschonas Yabusele
