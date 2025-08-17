Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Francisco – galutiniame Prancūzijos rinktinės dvyliktuke

2025-08-17 12:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 12:34

Prancūzijos rinktinės treneriai paskelbė galutinę dvylikos žaidėjų sudėtį, kuri dalyvaus Europos čempionate. Į ją pateko ir Kauno „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco.

Sylvainas Francisco | FIBA nuotr.

Jis iš rinktinės išstūmė Eurolygoje su Paryžiaus klubu praėjusį sezoną išsiskyrusį Nadirą Hifi.

0

Jis iš rinktinės išstūmė Eurolygoje su Paryžiaus klubu praėjusį sezoną išsiskyrusį Nadirą Hifi.

Prancūzai Europos čempionate žais D grupėje, kur susitiks su Izraeliu, Belgija, Lenkija, Slovėnija ir Islandija.

Prancūzijos rinktinės sudėtis:Isaia Cordinier, Bilalas Coulibaly, Sylvainas Francisco, Jaylenas Hoardas, Mamas Jaitehas, Timothe Luwawu-Cabbarrot, Theo Maledonas, Elie Okobo, Zaccharie Risacheras, Alexas Sarras, Matthew Strazelis, Guerschonas Yabusele

