Pasaulio žaidynėse Dominika Banevič iškovojo bronzos medalį

C grupėje visus varžovus nugalėjusi ir pirmą vietą iškovojusi D. Banevič ketvirtfinalyje 3-0 (7:2, 5:4, 7:2) nugalėjo tituluotą Nyderlandų šokėją India Sardjoe – Bgirl India, tačiau pusfinalyje 1:2 (0:9, 2:7, 9:0) nusileido 2024 m. olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojai kinei Liu Qingyi – Bgirl 671.
Kovoje dėl trečiosios vietos D. Banevič 3-0 (6:3, 5:4, 5:4) nugalėjo prancūzę Sya Dembélé – Bgirl Syssy ir iškovojo bronzos medalį.
