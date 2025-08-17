Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pasaulio žaidynėse Dominika Banevič iškovojo bronzos medalį

2025-08-17 07:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 07:36

Čengdu (Kinija) vykstančiose pasaulio žaidynėse šeštadienį savo pasirodymą pratęsė bei bronzos medalį laimėjo breiko šokėja Dominika Banevič – Bgirl Nicka.

Dominika Banevič – Bgirl Nicka | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Čengdu (Kinija) vykstančiose pasaulio žaidynėse šeštadienį savo pasirodymą pratęsė bei bronzos medalį laimėjo breiko šokėja Dominika Banevič – Bgirl Nicka.

REKLAMA
3

C grupėje visus varžovus nugalėjusi ir pirmą vietą iškovojusi D. Banevič ketvirtfinalyje 3-0 (7:2, 5:4, 7:2) nugalėjo tituluotą Nyderlandų šokėją India Sardjoe – Bgirl India, tačiau pusfinalyje 1:2 (0:9, 2:7, 9:0) nusileido 2024 m. olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojai kinei Liu Qingyi – Bgirl 671.

Kovoje dėl trečiosios vietos D. Banevič 3-0 (6:3, 5:4, 5:4) nugalėjo prancūzę Sya Dembélé – Bgirl Syssy ir iškovojo bronzos medalį.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų