TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pijus Labutis JAV pulo turnyre nugalėjo daugkartinį pasaulio čempioną Albiną Ouschaną

2025-08-16 22:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 22:11

Roanoke (JAV) surengtame „Battle of the Bull“ pulo-9 turnyre dalyvavo ir lietuvis Pijus Labutis.

Pijus Labutis | Organizatorių nuotr.

Roanoke (JAV) surengtame „Battle of the Bull“ pulo-9 turnyre dalyvavo ir lietuvis Pijus Labutis.

0

Lietuvis turnyrą pradėjo pergalėmis 9:2 prieš amerikietį Johną Neviną ir 9:3 prieš amerikietį Kashtoną Keetoną. Trečiajame rate P. Labutis 4:9 nusileido graikui Alexui Kazakiui.

Pralaimėjusiųjų „tinklelyje“ P. Labutis 9:5 nugalėjo daugkartinį pasaulio čempioną austrą Albiną Ouschaną. Vėliau kovoje dėl vietos aštuntfinalyje lietuvis 3:9 nusileido Aloysiui Yappui iš Singapūro.

P. Labutis galutinėje įskaitoje užėmė 17-ą vietą. Už tai lietuviui atiteko 800 JAV dolerių.

Bendrą turnyro prizų fondą sudarė 73,2 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

