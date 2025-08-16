Pijus Labutis JAV pulo turnyre nugalėjo daugkartinį pasaulio čempioną Albiną Ouschaną

Lietuvis turnyrą pradėjo pergalėmis 9:2 prieš amerikietį Johną Neviną ir 9:3 prieš amerikietį Kashtoną Keetoną. Trečiajame rate P. Labutis 4:9 nusileido graikui Alexui Kazakiui.
Pralaimėjusiųjų „tinklelyje“ P. Labutis 9:5 nugalėjo daugkartinį pasaulio čempioną austrą Albiną Ouschaną. Vėliau kovoje dėl vietos aštuntfinalyje lietuvis 3:9 nusileido Aloysiui Yappui iš Singapūro.
P. Labutis galutinėje įskaitoje užėmė 17-ą vietą. Už tai lietuviui atiteko 800 JAV dolerių.
Bendrą turnyro prizų fondą sudarė 73,2 tūkst. JAV dolerių.
