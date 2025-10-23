Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

NSGK pirmininkas apie oro erdvės pažeidimą: galbūt Rusijos skrydis nebuvo tyčinis

2025-10-23 20:46 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 20:46

Rusijos orlaiviams ketvirtadienį vakare pažeidus Lietuvos oro erdvę, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) atstovai incidentą vertina skirtingai. Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius mano, kad incidentas nebūtinai tyčinis, o jo pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas įsitikinęs, jog tai dar viena šalies agresorės provokacija.

Ekonomikos ir inovacijų ministras RImantas Sinkevičius. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

REKLAMA

2

„Matyt, kad NATO vadovybė žino, ką daryti. Tikėtina, kad tas skrydis galbūt nebuvo tyčinis“, – Eltai sakė NSGK pirmininkas Rimantas Sinkevičius.

„Tiesa, budėjimo režimas arba dėmesys turi būti užtikrintas. Niekada nežinai, kokiais tikslais vedini lėktuvai pažeidinėja mūsų oro erdvę“, – teigė socialdemokratas.

Visgi pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas įsitikinęs, jog šis Lietuvos oro erdvės pažeidimas – tyčinis.

„Tai, be jokios abejonės, yra dar viena provokacija, kurių pastaruoju metu buvo ne viena“, – Eltai kalbėjo NSGK narys.

„Kol jie nesuvoks, kad už tokias provokacijas gali tekti mokėti tam tikrą kainą – nebūtinai simetriniame atsake, (...) bet kitoje srityje, kur jiems gali skaudėti – tol tos provokacijos tęsis“, – tikino konservatorius.

Tiesa, Seimo narys nemano, kad po šio incidento reikėtų skubiai imtis NATO 4-ojo straipsnio, kuris numato konsultacijas tarp Aljanso narių.

„Žinokite, taip neskubėčiau. Reikia tai įvertinti visame provokacijų kontekste ir sužinoti, kokia yra visa informacija“, – sakė L. Kasčiūnas.

„Bet tai yra dar viena provokacija, tad manau, kad NATO turi būti ne tik aktyvios gynybos aljansu, tačiau pradėti kurti tam tikras dilemas priešininkui. Jei jis dilemas kuria mums, mes turime tai daryti ir jam, bet nebūtinai toje pačioje srityje – kitur, kur jam būtų nepatogu“, – reziumavo Seimo narys.

Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, ketvirtadienio vakarą, apie 18 val., du Rusijos orlaiviai iš Kaliningrado srities buvo patekę į Lietuvos oro erdvę.

Oro erdvės pažeidimą ties Kybartais fiksavo Karinės oro pajėgos. Skelbiama, kad galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdę Rusijos orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 įskrido į Lietuvos teritoriją apie 700 metrų. Iš oro erdvės pasišalinta, išbuvus apie 18 sekundžių.

Reaguojant į incidentą į orą pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą ir šiuo metu atlieka patruliavimą ore incidento vietoje.

