TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

NSGK nariai naujuoju pirmininku išsirinko Sinkevičių

2025-10-01 10:58 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-01 10:58

Socialdemokratas Rimantas Sinkevičius išrinktas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininku.

Ekonomikos ir inovacijų ministras RImantas Sinkevičius. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Socialdemokratas Rimantas Sinkevičius išrinktas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininku.

Jo kandidatūrą trečiadienį vykusio posėdžio metu palaikė 12 komiteto narių, vienas balsuojant susilaikė.

Šiam sprendimui dar turės pritarti ir visas Seimas.

Kalbėdamas komiteto kolegoms, R. Sinkevičius teigė, jog NSGK turėtų būti atviresnis visuomenei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Galvoju, kad komiteto pirmininkas – tai ne koks nors vadovas, o tiesiog posėdžių koordinatorius, moderatorius ir kartu su biuru organizatorius. Žinoma, aš manau, kad komitete mums turėtų sektis dirbti, kadangi visos partijos parlamentinės (...)daugiau mažiau vienodai mato Lietuvos gynybos reikalų svarbą, mato gynybinių resursų vystymą, mato divizijos kūrimą iki 2030 metų, mato Vokietijos brigados pasiruošimą ir atėjimą, mato savo santykių išplėtimą ir paramą Ukrainai“, – nurodė socialdemokratų į NSGK pirmininkus pasiūlytas parlamentaras.

Jo teigimu, NSGK privalo tęsti savo pagrindines funkcijas – užsiimti ne tik teisėkūrinėmis iniciatyvomis, bet ir vykdyti parlamentinę kontrolę, užtikrinti gynybos biudžeto išlaidų skaidrumą.

Anksčiau NSGK pirmininko pareigas ėjo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys Giedrimas Jeglinskas, tačiau pasikeitus valdančiosios koalicijos sudėčiai politikas praėjusią savaitę iš posto pasitraukė.

