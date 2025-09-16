NSGK renkasi į uždarą posėdį: aiškinsis, ar rusiški dronai pažeidė ir Lietuvos oro erdvę

„Manau, kad NSGK yra svarbu suprasti, kaip įvyko ši operacija. Klausime oro pajėgų arba kariuomenės, kas įvyko tą dieną, kur ir kokie bepiločiai galėjo (įskristi – ELTA), kokios buvo trajektorijos. Vis dėlto, kertinis klausimas, aišku, kaip mes ginsimės prieš tokio tipo antpuolius“, – Eltai antradienį teigė G. Jeglinskas.
„Ar mes matėme viską? Ką matėme? Ar mes sakome, kad nebuvo įskridęs dėl to, kad mes nematėme, ar iš tikrųjų jie neįskrido? Yra didžiulis skirtumas tarp šių teiginių“, – pridūrė jis.
Sekmadienį buvęs Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis LRT televizijai teigė, jog NSGK jau artimiausiu metu turėtų pradėti aiškintis, ar Lietuvos oro erdvę iš tikrųjų pažeidė rusiški dronai. Šią informaciją praeitą savaitę paskelbė vokiečių leidinys „Bild“, tačiau Lietuvos kariuomenė teigė negalinti patvirtinti šios informacijos.
Į opoziciją perėjusių Demokratų „Vardan Lietuvos“ lyderio teigimu, jei, visgi, tokia informacija slepiama, už tai veikiausiai yra atsakinga krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Savo ruožtu G. Jeglinskas viliasi, kad informacija apie pažeistą Lietuvos oro erdvę yra netiesa.
„Žinant tam tikrus jos asmenybės ar charakteristikos bruožus, yra įmanoma, kad slepia. Čia atitinka laikinosios ministrės profilį. Bet aš tikiuosi, kad taip nėra ir tie dalykai nepasitvirtins. Tiesiog reikia suprasti, kas įvyko tą naktį ir sudėti visus taškus, kur reikia. Čia per daug svarbi tema“, – tvirtino parlamentaras.
R. Sinkevičius: privalu pasitikėti tiek KAM, tiek kariuomene
Eltos kalbintas socialdemokratų į NSGK pirmininkus siūlomas Rimantas Sinkevičius laikėsi pozicijos, kad neverta pradėti tyrimų pagal tarptautinėje žiniasklaidoje skelbiamą informaciją.
„Mano pozicija yra tokia, kad privalu ir reikia pasitikėti tiek Krašto apsaugos ministerija (KAM), tiek kariuomene. Mes kitokių radarų ir kitokių akių neturime ir gerbiamas Skvernelis, jeigu jis remiasi vien tik laikraščiu, kur ne visada gali būti objektyvi tiesa, vargu, ar tai yra tinkamas būdas dėl to pradėti tyrimą“, – Eltai teigė R. Sinkevičius.
„Tai parodytų nepasitikėjimą Lietuvos valstybės institucijomis, tokia dezinformacija menkintų jų autoritetą. Aš nemanau, kad dėl kiekvieno tokio pasakymo ar anoniminio skundo reikia pradėti tyrimus Seimo komitete“, – sakė jis.
Vis dėlto, jeigu NSGK narių dauguma prašytų pradėti tokį tyrimą, leido suprasti R. Sinkevičius, į komiteto narių poziciją būtų atsižvelgta.
„Aš ginčiau savo poziciją, kurią ką tik jums išsakiau. Bet jeigu būtų komiteto narių dauguma, tai balsų dauguma visada viską lemia“, – sakė socialdemokratas.
Tuo metu G. Jeglinskas tikino, kad parlamentinės kontrolės esmė yra ne tyrimai, o faktų išklausymas.
„Jeigu yra kažkokie dalykai, kur atvirai buvo slepiama informacija, tai negali taip būti. Čia yra mūsų visų žmonių saugumas. Jeigu prasileidžiame, tai prasileidžiame, prisipažįstame ir nebijome atsakomybės, einame toliau“, – teigė jis.
„Kartais nesusipratimai ar kažkokia sankirta tarp komiteto ir vykdančiosios valdžios yra neišvengiama, taip ir turi būti. Čia nieko blogo“, – pažymėjo politikas.
Vokiečių leidinys „Bild“ trečiadienį pranešė, kad du neidentifikuoti orlaiviai buvo įskridę į Lietuvos oro erdvę, tačiau šalies kariuomenė teigė, kad tokios informacijos patvirtinti negali.
ELTA primena, kad praeitą savaitę Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!