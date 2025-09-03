NSGK aptars planuojamus kariuomenės įsigijimus ir oro gynybos planus

„Geopolitiniai dalykai keičiasi, karo specifika keičiasi, tai norime suprasti, kaip šie pastarieji įvykiai, oro gynybos sistemos neveiksnumas veikia mūsų planus, kur bus dedamas fokusas ateityje“, – Eltai nurodė G. Jeglinskas.
NSGK pirmininkas pažymėjo, kad kartu norima įvertinti, ar Lietuva suspės įsigyti reikiamų gynybos priemonių iki 2030 m.
G. Jeglinskas pridūrė, kad taip pat bus aptartas ir planuojamų įsigyti braziliškų lėktuvų „Embraer C–390 Millenium“ klausimas.
„Manau, diskusija išsirutuliuos ir apie lėktuvus. Neįmanoma išvengti jos, nes yra padaryta pakankamai daug nelabai gerų sprendimų, gal labai politizuotų (...). Klausimai išlieka, ar tai tikrai yra geriausias pinigų panaudojimas dabar, kai mums reikia oro gynybos, kitų dalykų“, – sakė jis.
Kaip jau buvo skelbta, birželio 18 d. posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT) pritarė KAM bei Gynybos resursų agentūros (GRA) siūlymui plėsti Lietuvos kariuomenės oro pajėgas – planuojama jungtis prie grupės šalių ir derėtis dėl trijų „C-390 Millennium“ orlaivių įsigijimo iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Visgi, šio sprendimo kritikai NSGK pirmininkas G. Jeglinskas ir jo pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus „Embraer C–390 Millenium“ transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.
Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone – prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.
Laikinoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė neatmetė, kad tokių atvejų ateityje gali būti ir daugiau.
Po įvykio tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp politikos lyderių kilo diskusija apie Lietuvos oro gynybos infrastruktūros tobulinimą.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“ – tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė, dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.
