Ministerija: renkantis naujus karinius lėktuvus reikalavimuose nebuvo nurodytas variklio tipas

„Melagingi dviejų Seimo narių teiginiai apie neva buvusį reikalavimą dėl reaktyvinių variklių naujiems kariniams transporto orlaiviams sąmoningai klaidina visuomenę, taip darant tiesioginę žalą Lietuvos kariuomenei“, – penktadienį pranešime spaudai teigė KAM.
„Naujų transporto orlaivių operaciniuose reikalavimuose variklių tipas apskritai nebuvo nurodytas. Esminis transporto orlaivių uždavinys – užtikrinti karių ir krovinių transportavimo užduočių vykdymą taikos, krizės ir karo sąlygomis“, – pridūrė ministerija.
Kaip jau buvo skelbta, NSGK pirmininkas G. Jeglinskas ir jo pavaduotojas L. Kasčiūnas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus „Embraer C–390 Millenium“ transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai.
Abu politikai nurodo, kad pasirinktas orlaivis „C–390 Millennial“ yra gaminamas su reaktyviniais varikliais, nors dauguma rinkoje esančių karinių transporto lėktuvų naudoja propelerinius variklius. Anot jų, būtina patikrinti, ar reaktyvinio variklio reikalavimas nebuvo nustatytas kaip išankstinė pirkimo sąlyga, nes tokiu atveju, teigė parlamentarai, tai reikštų, kad pirkimo sąlygos galėjo būti pritaikyta tik vienam gamintojui.
Savo ruožtu KAM pažymi, jog vertinant rinką reaktyviniai ar propeleriniai varikliai nebuvo nurodyti.
„Rinkos vertinimas vyko kompleksiškai pagal visumą reikalavimų ir papildomų kriterijų – techninių, operacinių, pramoninio bendradarbiavimo, logistinio išlaikymo, mokymų, kainos ir papildomų triukšmo ir taršos parametrų“, – nurodo ministerija.
Pasak KAM, vienintelis su orlaivio greičiu susijęs operacinis reikalavimas buvo, jog naujas orlaivis pasiektų ne mažesnį kaip 600 km/h greitį.
„Priešingai nei teigiama Seimo narių pasisakymuose, šį reikalavimą atitiko ne vienas, o net trys rinkos analizės metu vertinti orlaiviai“, – pabrėžia ministerija.
„Bandymai teigti, jog variklių tipas buvo sąmoningai pasirinktas siekiant apriboti konkurenciją, neatitinka tikrovės. Buvo vertinta visuma, ir būtent „Embraer C–390“ geriausiai atitiko kariuomenės poreikius pagal tiek esminius operacinius reikalavimus, tiek pagal papildomus kriterijus“, – akcentuoja KAM.
ELTA primena, kad birželio 18 d. posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT) pritarė KAM bei Gynybos resursų agentūros (GRA) siūlymui plėsti Lietuvos kariuomenės oro pajėgas – planuojama jungtis prie grupės šalių ir derėtis dėl trijų „C-390 Millennium“ orlaivių įsigijimo iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Nors sprendimas dėl lėktuvų įsigijimo jau buvo patvirtintas VGT, Seimo NSGK kėlė klausimus dėl tokio įsigijimo būtinybės. Konservatorių pirmininkas L. Kasčiūnas jau anksčiau teigė manantis, kad transportiniams lėktuvams numatytas biudžeto lėšas būtų galima skirti svarbesniems ir greitesniems krašto apsaugos sistemos įsigijimams.
Kritiškas buvo ir NSGK pirmininkas G. Jeglinskas – klausimą dėl braziliškų orlaivių įsigijimo aptarus komiteto posėdyje, politikas tvirtino neišgirdęs atsakymo, kaip Lietuvos planuojami įsigyti braziliški lėktuvai bus integruoti į šalies gynybos sistemą. Parlamentaras taip pat akcentavo, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas vis tiek bus Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS blokui.
Šiuo metu Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos turi 3 transportinius lėktuvus „C–27J Spartan“.
