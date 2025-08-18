Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

KAM: 12 savivaldybių pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su karo komendantūromis

2025-08-18 13:38 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-18 13:38

12 šalies savivaldybių jau pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su karo komendantūromis, praneša Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

Krašto apsaugos ministerija. ELTA / Jonas Balčiūnas

Krašto apsaugos ministerija. ELTA / Jonas Balčiūnas

12 šalies savivaldybių jau pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su karo komendantūromis, praneša Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

1

„Džiugu, kad jau beveik ketvirtadalis šalies savivaldybių pasirašė sąveikos susitarimus su karo komendantūromis. Tai svarbus žingsnis siekiant užtikrinti glaudų Lietuvos kariuomenės ir savivaldybių bendradarbiavimą, leisiantis veikti išvien krizinių situacijų metu ar paskelbus mobilizaciją“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak  jo, savivaldos pasirengimas mobilizacijai bei jų rengiami mobilizacijos planai turi būti sinchronizuoti su karo komendantūrų operaciniais planais. Visa tai, T. Godliausko teigimu, reikalinga, kad kariuomenės užnugaryje būtų galima sukurti saugią aplinką, užtikrinti valstybės pagrindinių funkcijų tęstinumą ir visą reikiamą paramą ginkluotosioms pajėgoms.

„Savivaldybės savo ruožtu taip pat aktyviai prisideda prie nacionalinio saugumo stiprinimo – jos atnaujina mobilizacijos planus, kurie skirti pasirengti vykdyti joms skirtas mobilizacines užduotis, ir vis dažniau dalyvauja mobilizacinėse pratybose. Planuojama, kad visi 60 sąveikos susitarimų su šalies savivaldybėmis bus pasirašyti per artimiausius mėnesius“, – teigė viceministras. 

ELTA primena, kad siekiant stiprinti piliečių ir savivaldybių pasirengimą mobilizacijai, šių metų kovą buvo įsteigta Karo komendantūrų valdyba. Ją sudaro šešios regioninės karo komendantūros Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje.

