IVA skaitmenina statybos procesus: pažangios technologijos užtikrina efektyvumą ir projektų kokybę

„Skaitmenizavimas mums yra strateginis, ne tik technologinis pasirinkimas. Siekiame 26 kartus padidėjusį investicijų į gynybos infrastruktūrą srautą valdyti efektyviau, tiksliau ir skaidriau. Technologijų naudojimas leis sumažinti išlaidas dėl projektavimo klaidų ir pagerinti projektų kokybę. Pažangūs skaitmeniniai įrankiai padeda ne tik tiksliai planuoti, bet ir užtikrinti aukščiausius standartus kiekviename etape“, – pabrėžia infrastruktūros klausimus kuruojanti krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė.
Siekiant išvengti papildomų išlaidų dėl neįvertintų ar netiksliai apskaičiuotų kiekių, visi kiekių žiniaraščiai formuojami tiesiogiai iš BIM modelių. Visi BIM modeliai tikrinami IVA – atliekama jų geometrinė, loginė ir vizualinė analizė. Tai leidžia identifikuoti galimas problemas ir tiksliai įvertinti kiekvieną statinio elementą dar projektavimo stadijoje.
IVA užtikrina, kad visa su projektu susijusi informacija būtų kaupiama ir perduodama tolesniems statinio gyvavimo ciklo etapams. BIM modeliai rangos etape papildomi informacija, kuri bus panaudota eksploatacijos, priežiūros ar rekonstrukcijos metu. Pavyzdžiui, įtraukiama informacija apie sumontuoto įrenginio gamintoją, techninę specifikaciją ir kitus duomenis, būtinus eksploatacijos laikotarpiu.
Tiek projektavimo, tiek statybos metu visa projekto informacija talpinama bendrojoje duomenų ir bendradarbiavimo aplinkoje (angl. Common Data Environment, CDE), kuri užtikrina sklandų informacijos srautą tarp visų projekto dalyvių. Papildomai IVA įgyvendina projektų valdymo vidinių procesų skaitmenizavimą, leidžiantį efektyviau valdyti visą agentūros valdomų projektų portfelį. Vien šiuo metu IVA valdo apie 220 projektų visoje Lietuvoje portfelį.
Tuo tarpu elektroninis statybos darbų žurnalas pranoksta tradicinį popierinį žurnalą funkcionalumu ir patikimumu. Skirtingai nei popierinis dokumentas, kuris gali būti pamestas ar sugadintas, elektroninis žurnalas saugiai saugomas skaitmeninėje erdvėje ir išlieka pasiekiamas net po statybos darbų pabaigos. Prie kiekvieno įrašo galima pridėti atliktų darbų nuotraukas, dokumentus ar komentarus, o visa informacija lengvai prieinama visiems projekto dalyviams.
„Elektroninis statybos darbų žurnalas leidžia ne tik efektyviau valdyti statybos eigą, bet ir užtikrinti, kad visa svarbi informacija būtų saugiai išsaugota ir lengvai pasiekiama net ir po projekto užbaigimo. Tai padidina skaidrumą ir sumažina žmogiškųjų klaidų tikimybę. Savo pavyzdžiu siekiame parodyti, kad statybų sektoriaus skaitmenizavimas viešajame sektoriuje tapo ne tik technologiniu, bet ir kultūriniu pokyčiu, leidžiančiu kurti kokybiškesnius ir efektyviau valdomus projektus. Nuosekliai investuodama į inovacijas, IVA ne tik didina savo veiklos efektyvumą ir skaidrumą, bet ir kuria pridėtinę vertę visai statybos ekosistemai – nuo užsakovo iki galutinio naudotojo“, – teigia IVA direktorius Giedrius Vanagas.
Pagrindinės IVA veiklos apima krašto apsaugos sistemos infrastruktūros plėtros strategijos formavimą, infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimą, elektroninių apsaugos sistemų įrengimą bei priežiūrą ir centralizuotų pirkimų vykdymą.
