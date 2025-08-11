Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gynybai siūloma papildomai skirti 461 mln. eurų

2025-08-11 16:30 / šaltinis: BNS
2025-08-11 16:30

Finansų ministerija Vyriausybei siūlo gynybos pajėgumams šiemet papildomai skirti 461 mln. eurų. 

pinigai (nuotr. SCANPIX)

1

Valstybės skolintos lėšos būtų skiriamos Krašto apsaugos ministerijos (KAM) avansiniam mokėjimui už tankus.

Dar beveik 190 mln. eurų – už inžinerinės paskirties pėstininkų kovos mašinas ir vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas – buvo  skirta balandį.

„Ši Vyriausybė yra įsipareigojusi pagal karinį patarimą finansuoti viską, kas bus būtina šalies gynybai stiprinti. Pernai tobulindami biudžetą padidinome valstybės skolinimosi limitą 800 mln. eurų ir tokiu būdu nusimatėme galimybę operatyviai priimti sprendimus atsiradus konkretiems krašto apsaugos poreikiams“, – pranešime sakė finansų ministras ir likinasis premjeras Rimantas Šadžius.

