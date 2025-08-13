Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujuoju žvalgybos vadovu paskirtas Mindaugas Mažonas

2025-08-13 16:50 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 16:50

Naujuoju Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) vadovu paskirtas pulkininkas Mindaugas Mažonas. Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teigimu, pareigas jis pradės eiti pirmadienį. 

Mindaugas Mažonas (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Naujuoju Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) vadovu paskirtas pulkininkas Mindaugas Mažonas. Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teigimu, pareigas jis pradės eiti pirmadienį. 

REKLAMA
0

„Rugpjūčio 18 d. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (AOTD) direktoriaus pareigas eiti pradės pulkininkas M. Mažonas“, – rašoma pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„M. Mažonas yra vienas iš labiausiai patyrusių karininkų Lietuvoje, turintis išskirtinę karinę ir diplomatinę patirtį, sukauptą tiek vadovaujant Specialiųjų operacijų pajėgoms (SOP), tiek dirbant tarptautinėje aplinkoje. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje ypač svarbu, kad karinei žvalgybai vadovautų profesionalus karys ir strategas, gebantis užtikrinti tiek patikimą žvalgybos veiklą, tiek efektyvų tarptautinį bendradarbiavimą“, – cituojama krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip praneša KAM, M. Mažonas yra penkis kartus dalyvavęs misijose Afganistane. Ten jis tris kartus vadovavo Lietuvos specialiųjų operacijų eskadronui „Aitvaras“. 

REKLAMA

M. Mažonas taip pat ėjo SOP vado pareigas, inicijavo ir derybose su sąjungininkais įtvirtino, kad Lietuvos SOP gautų regiono Specialiųjų operacijų komponento lyderio vaidmenį NATO kolektyvinės gynybos kontekste. Jo vadovavimo metu SOP atliko ne vieną valstybei strategiškai svarbią užduotį, iš jų viešai skelbtos „Kabulo 11“ ir Lietuvos ambasados Ukrainoje evakuacija.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo 2023 m. M. Mažonas ėjo Lietuvos gynybos atašė JAV ir Kanadoje pareigas, atstovaudamas šalies interesams bendradarbiaujant su svarbiausiais NATO sąjungininkais gynybos ir saugumo srityse.

Pulkininkas M. Mažonas apdovanotas trimis valstybiniais apdovanojimais: Vyčio kryžiaus ordino Karininko ir Riterio kryžiais, bei Vyčio kryžiaus ordino medaliu.

AOTD yra Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo ir gynybos žvalgybos institucija, vykdanti karinės žvalgybos ir kontržvalgybos veiklą. AOTD yra pavaldus krašto apsaugos ministrui ir veikia pagal Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagal įstatymą, AOTD direktorių penkerių metų kadencijai skiria krašto apsaugos ministras.

ELTA primena, kad birželio pabaigoje paaiškėjo, jog nuo pareigų buvo nušalintas tuometinis AOTD vadovas Elegijus Paulavičius. 

Daugiau nei mėnesį trukę jo ir KAM ginčai baigėsi pulkininko pasitraukimu iš tarnybos abipusiu sutarimu. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų