Naujuoju žvalgybos vadovu paskirtas Mindaugas Mažonas

„Rugpjūčio 18 d. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (AOTD) direktoriaus pareigas eiti pradės pulkininkas M. Mažonas“, – rašoma pranešime.
„M. Mažonas yra vienas iš labiausiai patyrusių karininkų Lietuvoje, turintis išskirtinę karinę ir diplomatinę patirtį, sukauptą tiek vadovaujant Specialiųjų operacijų pajėgoms (SOP), tiek dirbant tarptautinėje aplinkoje. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje ypač svarbu, kad karinei žvalgybai vadovautų profesionalus karys ir strategas, gebantis užtikrinti tiek patikimą žvalgybos veiklą, tiek efektyvų tarptautinį bendradarbiavimą“, – cituojama krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Kaip praneša KAM, M. Mažonas yra penkis kartus dalyvavęs misijose Afganistane. Ten jis tris kartus vadovavo Lietuvos specialiųjų operacijų eskadronui „Aitvaras“.
M. Mažonas taip pat ėjo SOP vado pareigas, inicijavo ir derybose su sąjungininkais įtvirtino, kad Lietuvos SOP gautų regiono Specialiųjų operacijų komponento lyderio vaidmenį NATO kolektyvinės gynybos kontekste. Jo vadovavimo metu SOP atliko ne vieną valstybei strategiškai svarbią užduotį, iš jų viešai skelbtos „Kabulo 11“ ir Lietuvos ambasados Ukrainoje evakuacija.
Nuo 2023 m. M. Mažonas ėjo Lietuvos gynybos atašė JAV ir Kanadoje pareigas, atstovaudamas šalies interesams bendradarbiaujant su svarbiausiais NATO sąjungininkais gynybos ir saugumo srityse.
Pulkininkas M. Mažonas apdovanotas trimis valstybiniais apdovanojimais: Vyčio kryžiaus ordino Karininko ir Riterio kryžiais, bei Vyčio kryžiaus ordino medaliu.
AOTD yra Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo ir gynybos žvalgybos institucija, vykdanti karinės žvalgybos ir kontržvalgybos veiklą. AOTD yra pavaldus krašto apsaugos ministrui ir veikia pagal Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymą.
Pagal įstatymą, AOTD direktorių penkerių metų kadencijai skiria krašto apsaugos ministras.
ELTA primena, kad birželio pabaigoje paaiškėjo, jog nuo pareigų buvo nušalintas tuometinis AOTD vadovas Elegijus Paulavičius.
Daugiau nei mėnesį trukę jo ir KAM ginčai baigėsi pulkininko pasitraukimu iš tarnybos abipusiu sutarimu.
