Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaune vyks piliečių diskusija dėl rengiamo Nacionalinio pilietinio pasipriešinimo plano

2025-08-11 11:23 / šaltinis: BNS
2025-08-11 11:23

Krašto apsaugos ministerija (KAM) pirmadienį Vytauto Didžiojo karo muziejuje rengia piliečių diskusiją ir praktines dirbtuves dėl rengiamo Nacionalinio pilietinio pasipriešinimo plano.

Šauliai BNS Foto

Krašto apsaugos ministerija (KAM) pirmadienį Vytauto Didžiojo karo muziejuje rengia piliečių diskusiją ir praktines dirbtuves dėl rengiamo Nacionalinio pilietinio pasipriešinimo plano.

REKLAMA
1

„Kartu aptarsime galimus pilietinio pasipriešinimo veiksmus, ieškosime piliečiams priimtinų pasipriešinimo formų ir sutarsime, kokios priemonės galėtų padėti stiprinti piliečių pasirengimą ir atsparumą grėsmėms“, – teigiama ministerijos pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bus diskutuojama apie dabartinę piliečių savijautą saugumo kontekste, pasipriešinimo sampratą skirtingose visuomenės grupėse, asmeninį indėlį į pilietinį pasipriešinimą, institucijų vaidmenį ir trūkumus pilietiniam pasirengimui Lietuvoje, skirtingų gyventojų grupių įtraukimą.

REKLAMA
REKLAMA

2023 metų rugsėjį Vyriausybė patvirtino pilietinio pasipriešinimo strategijos įgyvendinimo planą. 

REKLAMA

Dokumentas suskirstytas į keturias kryptis, kurios apima atsparumo ir pilietinės valios stiprinimą, žinių ir įgūdžių, reikalingų tiek ginkluotam, tiek neginkluotam pilietiniam pasipriešinimui, teikimą ir ugdymą.

2023–2025 metams iš viso numatyta apie pusšimtį uždavinių ir dar panašiai tiek priemonių, detalizuojančių dalies uždavinių įgyvendinimą.

KAM tuomet teigė, kad planui įgyvendinti 2023–2025 metais numatyta 113 mln. eurų.

Tuomet nurodyta, kad naujus planus reikės parengti dar dviem laikotarpiams: 2026–2030 metams ir 2031–2035 metams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų