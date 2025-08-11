Kaune vyks piliečių diskusija dėl rengiamo Nacionalinio pilietinio pasipriešinimo plano

„Kartu aptarsime galimus pilietinio pasipriešinimo veiksmus, ieškosime piliečiams priimtinų pasipriešinimo formų ir sutarsime, kokios priemonės galėtų padėti stiprinti piliečių pasirengimą ir atsparumą grėsmėms“, – teigiama ministerijos pranešime.
Bus diskutuojama apie dabartinę piliečių savijautą saugumo kontekste, pasipriešinimo sampratą skirtingose visuomenės grupėse, asmeninį indėlį į pilietinį pasipriešinimą, institucijų vaidmenį ir trūkumus pilietiniam pasirengimui Lietuvoje, skirtingų gyventojų grupių įtraukimą.
2023 metų rugsėjį Vyriausybė patvirtino pilietinio pasipriešinimo strategijos įgyvendinimo planą.
Dokumentas suskirstytas į keturias kryptis, kurios apima atsparumo ir pilietinės valios stiprinimą, žinių ir įgūdžių, reikalingų tiek ginkluotam, tiek neginkluotam pilietiniam pasipriešinimui, teikimą ir ugdymą.
2023–2025 metams iš viso numatyta apie pusšimtį uždavinių ir dar panašiai tiek priemonių, detalizuojančių dalies uždavinių įgyvendinimą.
KAM tuomet teigė, kad planui įgyvendinti 2023–2025 metais numatyta 113 mln. eurų.
Tuomet nurodyta, kad naujus planus reikės parengti dar dviem laikotarpiams: 2026–2030 metams ir 2031–2035 metams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!