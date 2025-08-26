Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Krašto apsaugos viceministrė traukiasi iš pareigų

2025-08-26 14:56 / šaltinis: BNS
2025-08-26 14:56

 Krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė antradienį pranešė pasitraukianti iš pareigų.

Krašto apsaugos ministerija. ELTA / Jonas Balčiūnas

 Krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė antradienį pranešė pasitraukianti iš pareigų.

REKLAMA
1

„Šiandien įteikiau atsistatydinimo iš krašto apsaugos viceministrės pareigų raštą. Rytoj bus paskutinė mano darbo diena šioje tarnyboje. Esu labai dėkinga ministrei Dovilei Šakalienei už man suteiktą galimybę dirbti savo Valstybei ir jos žmonėms. Man buvo didžiulė garbė dirbti savo Valstybės kariuomenei, drauge su ja, vardan jos“, – feisbuke paskelbė O. Mašalė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Per šiuos aštuonis darbo mėnesius nė akimirkos nedalyvavau pigiame politikavime. Atėjau kaip verslo profesionalė daryti konkrečius darbus savo valstybei. Ir išeinu išdidi dėl padarytų darbų, nors jų sunokusių vaisių ir neragausiu. Na, ragausiu tik kaip eilinė šalies pilietė, ne pareigūnė jau“, – rašė ji.

REKLAMA
REKLAMA

O. Mašalė Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) buvo atsakinga už Vokietijos brigados įsikūrimą šalyje, Lietuvos kariuomenės infrastruktūros projektus, karinį mobilumą, poligonus ir karinio mokymo teritorijas.

REKLAMA

„Atidaviau 200 proc. savęs savo darbui. Buvau absoliučiai lojali savo valstybei, sistemai, vadovei, kolegoms. Mėgavausi kiekviena sekunde savo darbe“, – teigė O. Mašalė.

Viceministrės pareigas ji pavadino „geriausiu turėtu darbu“.

Iki darbo KAM O. Mašalė kaip valdybų pirmininkė ar jų narė dirbo Civilinės aviacijos asociacijoje, valstybės valdomoje „Regitroje“, „Panevėžio specialiajame autotransporte“, „Panevėžio gatvėse“, „Trakų autobusuose“.

REKLAMA
REKLAMA

Ji taip pat dirbo energetikos bendrovės „Chevron“ patarėja Lietuvoje, Skandinavijos draudimo bendrovės „If P&C Insurance AS“ Lietuvos filialo Rinkodaros departamento vadove, Valstybės kontrolės Komunikacijos ir tarptautinių ryšių departamento direktore.

O. Mašalė yra baigusi Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą, turi Europos studijų magistro ir politikos mokslų bakalauro laipsnius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų