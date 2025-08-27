Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Patvirtinta: rusams dronais atakuojant Ukrainą, Lietuvos institucijos kels budrumo lygį

2025-08-27 16:03 / šaltinis: BNS
2025-08-27 16:03

Nacionalinio saugumo komisija (NSK) trečiadienį patvirtino naują reagavimo į oro erdvės incidentus algoritmą: Rusijai dronais atakuojant Ukrainą, Lietuvos atsakingos šalies institucijos, kariuomenė mobilizuos pajėgas, pakels budrumo lygį.

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Nacionalinio saugumo komisija (NSK) trečiadienį patvirtino naują reagavimo į oro erdvės incidentus algoritmą: Rusijai dronais atakuojant Ukrainą, Lietuvos atsakingos šalies institucijos, kariuomenė mobilizuos pajėgas, pakels budrumo lygį.

REKLAMA
0

Nacionalinio krizių valdymo centro pateiktas planas numato, jog po minėtų indikacijų pasirengiama stebėti oro erdvę ne tik kariuomenės, bet ir pasieniečių pajėgumais, o esant realiam pavojui pasirengiama turimomis priemonėmis neutralizuoti potencialius taikinius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašoma Vyriausybės išplatintame pranešime, taip pat iš anksto parengiama Gyventojų perspėjimo sistema, esant poreikiui, nedelsiant informuoti gyventojus apie pavojų tieks žinutėmis telefonuose, sirenomis bei kitomis priemonėmis.

REKLAMA
REKLAMA

Teigiama, jog institucijų sąveika ir veikimo metodai bus išbandyti spalio mėnesį vyksiančiose nacionalinėse mobilizacijos pratybose „Vyčio skliautas 2025“.

REKLAMA

Kaip rašė BNS, šių ir kitų priemonių Lietuva ėmėsi po to, kai liepą į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos įskrido du dronai „Gerbera“, vienas jų nešė 2 kilogramus sprogmenų.

Kariuomenės atstovai laikosi versijos, kad abu orlaiviai pateko į Lietuvą, kai Rusijai siunčiant juos į Ukrainą, šios elektroninės kovos priemonėmis dronų skridimo trajektorija buvo nukreipta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų