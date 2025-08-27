Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė apie karių siuntimą į Ukrainą: neturiu aiškios pozicijos

2025-08-27 15:20 / šaltinis: BNS
2025-08-27 15:20

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako neturinti aiškios pozicijos dėl šalies karių siuntimo į taikos palaikymo misiją Ukrainoje.

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako neturinti aiškios pozicijos dėl šalies karių siuntimo į taikos palaikymo misiją Ukrainoje.

3

„Prisipažinsiu, neturiu tokios, na, aiškios pozicijos, kad sakyčiau: „jo, jo, jo, aš tam labai pritarčiau“, – interviu naujienų portalui „15min“ trečiadienį sakė socialdemokratė.

Ji teigė šiuo klausimu su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene dar nekalbėjusi.

D. Šakalienė yra pareiškusi, kad Lietuva yra paskaičiavusi, kiek pajėgų siųstų į Ukrainą taikai palaikyti, tačiau pirmiausia Rusija turi nutraukti ugnį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Norėsiu sugrįžti ir su Krašto apsaugos ministerijos bendruomene apie tai pasišnekėti, nes gali būti, kad aš kokių nors faktų ar argumentų tiesiog nežinau dėl to, kad neturėjau dar progos prisidėti“, – sakė I. Ruginienė.

Praėjusią savaitę šalies vadovas Gitanas Nausėda teigė, kad Lietuva yra pasirengusi remti taikos palaikymo misiją Ukrainoje, bet siųsti į ją karių gali ir neprireikti.

Jo patarėjas Dainius Žikevičius Afganistano taikos misiją jau buvo įvardijęs kaip orientacinę galimam Lietuvos karių skaičiui Ukrainoje. Paprastai į Afganistaną būdavo siunčiama iki kelių šimtų karių.

Kaip rašė BNS, Kyjivo sąjungininkės Europoje siekia suformuoti taikos Ukrainoje palaikymo pajėgas. Šią iniciatyvą sutiko remti 30-ies šalių sudaryta „Norinčiųjų koalicija“, įskaitant Europos valstybes, Japoniją ir Australiją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė apie visuotinį šaukimą: „Gali būti, kad mes neišvengsime šito dalyko“ (4)
Kariai (nuotr. KAM)
Karybos ekspertas – apie Lietuvos karių siuntimą į Ukrainą: „Turime remti“ (146)
Lietuvos karo akademijos pirmakursių priesaikos ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėdos patarėjas prabilo, kiek Lietuvos karių būtų siunčiama į Ukrainą (68)
Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda (BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė po susitikimo su Nausėda: „Matau, kad ateityje galėsime puikiai dirbti su prezidentu“ (119)

