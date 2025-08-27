Ruginienė apie karių siuntimą į Ukrainą: neturiu aiškios pozicijos

„Prisipažinsiu, neturiu tokios, na, aiškios pozicijos, kad sakyčiau: „jo, jo, jo, aš tam labai pritarčiau“, – interviu naujienų portalui „15min“ trečiadienį sakė socialdemokratė.
Ji teigė šiuo klausimu su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene dar nekalbėjusi.
D. Šakalienė yra pareiškusi, kad Lietuva yra paskaičiavusi, kiek pajėgų siųstų į Ukrainą taikai palaikyti, tačiau pirmiausia Rusija turi nutraukti ugnį.
„Norėsiu sugrįžti ir su Krašto apsaugos ministerijos bendruomene apie tai pasišnekėti, nes gali būti, kad aš kokių nors faktų ar argumentų tiesiog nežinau dėl to, kad neturėjau dar progos prisidėti“, – sakė I. Ruginienė.
Praėjusią savaitę šalies vadovas Gitanas Nausėda teigė, kad Lietuva yra pasirengusi remti taikos palaikymo misiją Ukrainoje, bet siųsti į ją karių gali ir neprireikti.
Jo patarėjas Dainius Žikevičius Afganistano taikos misiją jau buvo įvardijęs kaip orientacinę galimam Lietuvos karių skaičiui Ukrainoje. Paprastai į Afganistaną būdavo siunčiama iki kelių šimtų karių.
Kaip rašė BNS, Kyjivo sąjungininkės Europoje siekia suformuoti taikos Ukrainoje palaikymo pajėgas. Šią iniciatyvą sutiko remti 30-ies šalių sudaryta „Norinčiųjų koalicija“, įskaitant Europos valstybes, Japoniją ir Australiją.
