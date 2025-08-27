Premjerė: „Ignitis grupės“ mažumos akcijos būtų išperkamos palaipsniui

„Tikrai nereikia baimintis, kad staiga ateis diena X, ir mes paimsime ir 25 proc. išpirksime už XXX sumą. Taip tikrai nebus. Mes sutarėme įvertinti galimybes ir po truputį, jeigu tos galimybės leis, paleisti procesą, kad vis daugiau ir daugiau akcijų grįžtų į valstybės rankas“, – žurnalistams trečiadienį po Vyriausybės posėdžio sakė I. Ruginienė.
„Kalbu apie paskaičiuotą galimybę, palaipsniui, žingsnis po žingsnio, akciją po akcijos susigrąžinti į valstybės rankas“, – teigė ji.
Anot jos, „Ignitis grupės“ akcijas reikia išpirkti, kad „valstybė turėtų visišką kontrolę ir akcijų paketą savo rankose“.
„Man atrodo, kad ypatingai kai kalbame apie strateginius objektus ir dabartinėje jautrioje geopolitinėje padėtyje, labai svarbu, kad valstybinis sektorius visa apimtimi būtų valstybės rankose“, – sakė I. Ruginienė.
Kaip pavyzdį, ji pateikė 2009-ųjų gruodį įvykusį likviduotos nacionalinės energetikos bendrovės „Leo LT“ akcijų išpirkimą, kuomet Vyriausybė už 680 mln. litų iš „NDX energijos“ išpirko 38,3 proc. akcijų.
I. Ruginienė taip pat atkreipė dėmesį, kad „Ignitis grupės“ stebėtojų taryboje yra daug užsieniečių: „Galbūt tai yra neblogai, bet manome ir norėtume, kad, kiek įmanoma, daugiau valstybinio sektoriaus būtų valstybės rankose“.
Ji kartojo, jog grupės akcijų išpirkimo klausimas sutartas derybose dėl koalicijos.
I. Ruginienė antradienį BNS sakė, kad bus ieškoma galimybių, kaip valstybei išpirkti jos kontroliuojamos „Ignitis grupės“ akcijas iš privačių valdytojų. Pasak jos, detalių šio proceso žingsnių dar nėra nenumatyta.
Idėją valstybei išpirkti „Ignitis grupės“ akcijas pernai prieš Seimo rinkimus kėlė „Nemuno aušra“, tačiau ši iniciatyva neatsidūrė nei ankstesnėje koalicijos sutartyje, nei Vyriausybės programoje.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas trečiadienį BNS sakė, kad dėl „Ignitis grupės“ mažumos akcijų išpirkimo nereikėtų daryti radikalių ir skubių sprendimų. Jis sutiko, kad grupės valdymas yra jautrus visuomenei klausimas, tačiau teigė, jog įmonę galima kontroliuoti ir kitais būdais.
Valstybė valdo 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, likusi dalis priklauso instituciniams ir mažmeniniams investuotojams.
