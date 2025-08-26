Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: vienu atveju gali būti diskutuojama dėl „Nemuno aušros“ buvimo koalicijoje

2025-08-26 21:20 / šaltinis: BNS
2025-08-26 21:20

Paskirtoji premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė sako, kad jei teisėsauga nustatys, kad „Nemuno aušra“ neteisėtai finansavo rinkimų kampaniją, bus diskutuojama dėl koalicijos ateities.

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)

Paskirtoji premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė sako, kad jei teisėsauga nustatys, kad „Nemuno aušra“ neteisėtai finansavo rinkimų kampaniją, bus diskutuojama dėl koalicijos ateities.

REKLAMA
5

„Manau, kad tikrai atsidarys diskusijos ir tam tikri sprendimai, tikrai spręsime“, – paklausta, ar teisėsaugai nustačius „aušriečių“ finansavimo pažeidimus, partija galėtų likti tarp valdančiųjų, LRT laidai „Dienos tema“ antradienį sakė politikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbė BNS, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) liepos pabaigoje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo neteisėto „Nemuno aušros“ Seimo rinkimų kampanijos finansavimo.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu protesto prieš koaliciją organizatoriai sako antradienį iš prezidento Gitano Nausėdos išgirdę pažadą iš naujo vertinti koaliciją, jei būtų nustatyti „aušriečių“ kampanijos finansavimo pažeidimai.

REKLAMA

Savo ruožtu I. Ruginienė teigia, kad koalicija su „Nemuno aušra“ formuojama atsižvelgiant į rinkėjų valią.

„Aš gerbiu rinkėjų pasirinkimą, rinkėjai pasirinko, iš įvairių Lietuvos kampelių balsavo ir turime tokį margą Seimą, kokį dabar turime. Šiandien reikia priimti sprendimus, dėl to ir koalicijos formavimas turi labai didelę reikšmę tam, kad tie darbai tęstųsi ir galėtume turėti gerus rezultatus“, – kalbėjo ji.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, „Seime nerasi politinės partijos, kurios gretose nėra vienų ar kitų problemų“.

„Jeigu kalbame apie koalicijos konstravimą, įvertiname visus faktorius. Bet didžiausias faktorius yra tai, kad yra Vyriausybės programa, yra programinės nuostatos ir mūsų, kaip socialdemokratų, tikslas buvo surasti partnerius, kurie pritartų mūsų nuostatoms ir programai. Tai taip išėjo, kad susiklijavo koalicija“, – sakė socialdemokratė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad prezidentas I. Ruginienę paskyrė naująja premjere.

Prezidentas dekretą pasirašė po to, kai anksčiau tą pačią dieną politikės kandidatūrai pritarė Seimas.

Naujos Vyriausybės prireikė liepą iš premjero pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.

Naująją Vyriausybę formuoja trys Seimo frakcijos – Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS), pirmadienį pasirašiusios valdančiosios koalicijos sutartį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė apie „Nemuno aušros“ išlygą dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo: jie turi patys už tai atsakyti
Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)
„Dabar aš gerbiu rinkėjų pasirinkimą“: Ruginienė pakomentavo sprendimą formuoti koaliciją su „Nemuno aušra“ (6)
Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda pasirašė dekretą: Ruginienė paskirta premjere (43)
Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė tvirtina, kad girdi protestuotojų balsą: tikisi išsklaidyti nerimą (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Precendentas yra
Precendentas yra
2025-08-26 22:01
Konservai galėjo dirbti su nuteista LLS. Taškas.
Atsakyti
Šarka
Šarka
2025-08-26 22:31
Šimonytes finansų ir biudžeto komiteto narys V. GAPŠYS su LIBERALŲ SĄJŪDŽIO E .MASIULIU iš ZONOS teikė įstatymus ir žiniasklaida tylėjo???
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų