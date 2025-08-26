Ruginienė: vienu atveju gali būti diskutuojama dėl „Nemuno aušros“ buvimo koalicijoje

„Manau, kad tikrai atsidarys diskusijos ir tam tikri sprendimai, tikrai spręsime“, – paklausta, ar teisėsaugai nustačius „aušriečių“ finansavimo pažeidimus, partija galėtų likti tarp valdančiųjų, LRT laidai „Dienos tema“ antradienį sakė politikė.
Kaip skelbė BNS, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) liepos pabaigoje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo neteisėto „Nemuno aušros“ Seimo rinkimų kampanijos finansavimo.
Tuo metu protesto prieš koaliciją organizatoriai sako antradienį iš prezidento Gitano Nausėdos išgirdę pažadą iš naujo vertinti koaliciją, jei būtų nustatyti „aušriečių“ kampanijos finansavimo pažeidimai.
Savo ruožtu I. Ruginienė teigia, kad koalicija su „Nemuno aušra“ formuojama atsižvelgiant į rinkėjų valią.
„Aš gerbiu rinkėjų pasirinkimą, rinkėjai pasirinko, iš įvairių Lietuvos kampelių balsavo ir turime tokį margą Seimą, kokį dabar turime. Šiandien reikia priimti sprendimus, dėl to ir koalicijos formavimas turi labai didelę reikšmę tam, kad tie darbai tęstųsi ir galėtume turėti gerus rezultatus“, – kalbėjo ji.
Pasak jos, „Seime nerasi politinės partijos, kurios gretose nėra vienų ar kitų problemų“.
„Jeigu kalbame apie koalicijos konstravimą, įvertiname visus faktorius. Bet didžiausias faktorius yra tai, kad yra Vyriausybės programa, yra programinės nuostatos ir mūsų, kaip socialdemokratų, tikslas buvo surasti partnerius, kurie pritartų mūsų nuostatoms ir programai. Tai taip išėjo, kad susiklijavo koalicija“, – sakė socialdemokratė.
BNS rašė, kad prezidentas I. Ruginienę paskyrė naująja premjere.
Prezidentas dekretą pasirašė po to, kai anksčiau tą pačią dieną politikės kandidatūrai pritarė Seimas.
Naujos Vyriausybės prireikė liepą iš premjero pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Naująją Vyriausybę formuoja trys Seimo frakcijos – Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS), pirmadienį pasirašiusios valdančiosios koalicijos sutartį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!