Violeta Mičiulienė rėžė jos neatpažįstantiems komentatoriams: „Pasigooglink, jeigu tu nežinai“

V. Mičiulienė, kalbėdama apie buvimą socialiniuose tinkluose ir aktyvų dalyvavimą juose, išreiškė nepasitenkinimą vienu žmonių tipu.
„Man nepatinka, kai pas mane ateina kas nors su savo nuotaika. Kaip mane gali įžeisti? Gali pasakyti, kad aš stora – taip, aš stora. Gali pasakyti: „Ei, o kas ta tokia?“ – dalijasi aktorė.
V. Mičiulienė užsimena apie vieną šių laikų madą, kurios ji nesupranta.
„Dabar labai madinga sakyti: „Jeigu aš tavęs nežinau, tai tavęs nėra“, – kalba pašnekovė.
Moteris sako, kad nežinojimas yra tų, kurie nežino, problema, ir tokiu atveju jų atsakomybė yra pasidomėti, o ne puikuotis, kad kažko nežinai.
„Pasigooglink, jeigu tu nežinai. Tu gi nesigirk – anksčiau mums būdavo gėda kažko nežinoti, o dabar kieta, jeigu nežiūri televizoriaus ir nežinai žmonių iš ten“, – pasakoja viešnia.
Daugiau įdomybių apie Lietuvos šou verslo atstovus išgirskite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3.
Laidą rasti galite nuorodoje esančioje čia:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!