TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Violeta Mičiulienė rėžė jos neatpažįstantiems komentatoriams: „Pasigooglink, jeigu tu nežinai“

2025-10-21 20:15 / šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ aut.
2025-10-21 20:15

Laidoje „Gero vakaro šou“ neseniai svečiavosi aktorė ir režisierė Violeta Mičiulienė, kuri rėžė piktiems jos nepažįstantiems komentatoriams.

Laidoje „Gero vakaro šou" neseniai svečiavosi aktorė ir režisierė Violeta Mičiulienė, kuri rėžė piktiems jos nepažįstantiems komentatoriams.

0

V. Mičiulienė, kalbėdama apie buvimą socialiniuose tinkluose ir aktyvų dalyvavimą juose, išreiškė nepasitenkinimą vienu žmonių tipu.

„Man nepatinka, kai pas mane ateina kas nors su savo nuotaika. Kaip mane gali įžeisti? Gali pasakyti, kad aš stora – taip, aš stora. Gali pasakyti: „Ei, o kas ta tokia?“ – dalijasi aktorė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Mičiulienė užsimena apie vieną šių laikų madą, kurios ji nesupranta.

„Dabar labai madinga sakyti: „Jeigu aš tavęs nežinau, tai tavęs nėra“, – kalba pašnekovė.

Moteris sako, kad nežinojimas yra tų, kurie nežino, problema, ir tokiu atveju jų atsakomybė yra pasidomėti, o ne puikuotis, kad kažko nežinai.

„Pasigooglink, jeigu tu nežinai. Tu gi nesigirk – anksčiau mums būdavo gėda kažko nežinoti, o dabar kieta, jeigu nežiūri televizoriaus ir nežinai žmonių iš ten“, – pasakoja viešnia.

Daugiau įdomybių apie Lietuvos šou verslo atstovus išgirskite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3.

Laidą rasti galite nuorodoje esančioje čia:

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Violeta Mičiulienė (tv3.lt koliažas)
Net ir tėčiui apakus Violeta Mičiulienė jį veždavosi grybauti: „Matydavau jame ilgesį“ (1)

