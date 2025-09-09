Prakalbo Žvėryne nužudyto 15-mečio mokytoja: „Nužudytasis žudikui buvo it angelas sargas“

Daugiau apie tai – laidos „TV Pagalba“ reportaže.
Aukos interesų atstovavimas
Žvėryno bendruomenės pirmininkė, buvusi pareigūnė Rasa Pavarienė yra įsitikinusi, kad institucijos privalo apie nužudymą kalbėti daugiau.
„Aš kaip mama, manau, kad spaudos konferencija, situacijos nušvietimas yra būtinas. Iš kiekvienos siaubingos tragedijos mes galime pasimokyti, jeigu mes slepiame, mes glaistome šią situaciją ir užmerkiame akis“, – teigia bendruomenės pirmininkė, buvusi pareigūnė R. Pavarienė.
Anot buvusio policininko Daliaus Mackelos, būtų dar sunkiau suvokti tai, kad žudikas tai padarė nebūdamas apsvaigęs nuo narkotikų.
„Jeigu ne psichoaktyvios medžiagos, ne narkotikai, tai kas padarė įtaką, kas pastūmėjo padaryti tokį nusikaltimą? Turime pažvelgti ir į aplinką, kurioje jie formavosi“, – teigia D. Mackela.
Nužudytasis žudikui – angelas sargas
Kalbėdami apie nusikaltimo įvykdymo priežastis, pašnekovai dalijasi įžvalgomis apie patyčias. Ar tai galėjo būti viena iš priežačių, kodėl buvo įvykdytas siaubą keliantis nužudymas?
„Patyčios, normaliu atveju, nesukelia noro žudyti. Šioje situacijoje galime spėlioti, jog buvo daugiau veiksnių. Vaikai nėra žvėrys, vaikai yra labai empatiški“, – teigia vaikų ir paauglių psichologė, trijų vaikų mama Ramunė Murauskienė.
Jog paauglį žudyti paveikė patyčios, nesutinka ir mokyklos darbuotoja, kuri pažinojo abu vaikus.
„Mano nuomone, jokių patyčių nebuvo ir negalėjo būti. Jie kaip tik labai gražiai draugavo. Atvirkščiai, jeigu klasėje kažkas vykdavo žudiko atžvilgiu, nužudytasis stodavo į jo pusę. Jis jį gindavo. Nužudytasis žudikui buvo kaip angelas sargas“, – teigia mokyklos mokytoja Violeta Vaikasienė.
Patyčios tiesiog klęsti
Tam nepritaria bendruomenės pirmininkė, buvusi pareigūnė R. Pavarienė. Jos teigimu, mokykloje, kurioje mokėsi auka ir įtariamasis, mokyklos darbuotojai ir direktorė kylančias problemas matė, bet ignoravo.
„Ta mokykla turi skandandalinga veidą mūsų bendruomenėje. Įvairių situacijų yra pasitakę, tarp vaikų vyksta pokalbiai, jog mokykloje egzituoja didžiulė patyčių problema, ten jos tiesiog klęsti“, – teigia R. Pavarienė.
Į netinkamą mokinių elgesį sureagavusi ir mokyklai pranešusi R. Pavarienė sako, kad iš mokyklos nesulaukusi jokios žinutės, sureaguota itin neutraliai. Taip pat pašnekovė tikina, jog teisėsaugos reakcija į prašymus surengti spaudos konfereciją – siaubinga.
„Šis aspektas man buvo siaubingiausias, yra aukos pusė, kurios iš esmės neatsovauja niekas, o štai įtariamajam įsijungia viskas – vaikų teisės, psichologai ir panašiai. Auka lieka nuošalyje ir visa sistema dirba ties įtariamojo pozicijos slėpimu“, – dalijasi R. Pavarienė.
Apie tai, kokias įžvalgas turi vaikų psichologai bei kodėl mokyklos darbuotojai gina atsistatydinusią direktorę, pamatykite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.
