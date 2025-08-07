Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Lietuvoje atsisveikinant su žiauriai nužudytu 15-mečiu išklojo tiesą: kiti to net nemato

2025-08-07 19:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 19:20

Vilniuje atsisveikinama su Žvėryne praėjusį savaitgalį, kaip įtariama, bendraamžio žiauriai nužudytu 15-mečiu. Ši istorija sukrėtė visą Lietuvą – paauglio kūno dalys, kaip pranešama, buvo rastos konteineriuose ir netoliese esančiame miškelyje. Klausimų kyla daugybė, vienas jų – koks galėjo būti nužudymo motyvas? Ramybės nerandantys vietos gyventojai sako, kad tai galėjo būti ir patyčios. 

Vilniuje atsisveikinama su Žvėryne praėjusį savaitgalį, kaip įtariama, bendraamžio žiauriai nužudytu 15-mečiu. Ši istorija sukrėtė visą Lietuvą – paauglio kūno dalys, kaip pranešama, buvo rastos konteineriuose ir netoliese esančiame miškelyje. Klausimų kyla daugybė, vienas jų – koks galėjo būti nužudymo motyvas? Ramybės nerandantys vietos gyventojai sako, kad tai galėjo būti ir patyčios. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį Vilniuje nužudytam 15-mečiui bus ištartas paskutinis „sudie“, tačiau apie šį daugelį pašiurpinusį atvejį vis dar garsiai kalbama, kyla daug diskusijų ir apie patyčias tarp vaikų. 

Kaip paaiškėjo po nužudymo, bendraamžiai auka ir įtariamas nusikaltėlis nebuvo atsitiktiniai jaunuoliai, juos siejo kitoks ryšys. Kaip anksčiau teigė vietiniai gyventojai, jie lankė tą pačią mokyklą, buvo klasiokai. 

Iki šiol netyla kalbos, kas galėjo lemti tokį žiaurų nužudymu įtariamo paauglio elgesį. Kaimynai, bendruomenė ir gyventojai kėlė vieną versiją – patyčias. 

Bedė pirštu į skaudžią Lietuvos bėdą

Kad patyčios – itin opi problema Lietuvoje, kalba ir specialistai. Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, anksčiau atlikto tyrimo duomenys parodė, kad net trečdalis vaikų patiria patyčias, o du trečdaliai jas patyrusiųjų nesikreipia pagalbos. 

Kaip anksčiau TV3 žinioms sakė „Vaikų linijos“ psichologė Jolita, apie patyčias su vaikais tenka kalbėtis kiekvieno budėjimo metu – toks skambutis būna kas trečias.  

Jų duomenimis, patyčių tema kalbančių vaikų vis daugėja – praėjusiais metais jų skaičius viršijo du tūkstančius. Jolita pasakojo, kad dauguma skambinančių vaikų patiria patyčias dėl savo išvaizdos, taip pat dėl mokslų. 

Pasak Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, paskutiniais metais patyčios persikelia ir į elektroninę erdvę, socialinius tinklus. Ir jų taip paprastai sustabdyti nėra lengva. 

„Yra filmuojama ir informacija yra talpinama į socialinius tinklus ir vaikas patiria ne tik fizinę žalą, bet ir psichologinę, kai tie įrašai yra viešinami“, – tąkart kalbėjo Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. 

Atkreipkite dėmesį į vaiko elgesį

Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie tai,  iš kokių ženklų atpažinti, kad iš vaiko tyčiojamasi, pasakojo psichologas Gediminas Navaitis. Jo teigimu, pastebėti, kad vaikas patiria patyčias, galima iš jo pasikeitusio elgesio. 

Patyčios, pirmiausia, vaikui sukelia stresą. Pasak specialisto, požymius, kad vaikas patiria stresą, lengviau gali pastebėti jo tėvai. Reikia atkreipti dėmesį į vaiko elgesio ir nuotaikų pasikeitimus. 

„Gali būti, kad vaikas pradėjo neramiai miegoti. Galbūt jis prašo, kad  kambaryje būtų palikta šviesa, kol jis miega, jei anksčiau to neprašė, tai gali būti ženklas, kad vaikas patiria stresą. 

Galbūt vaikas nebenori eiti žaisti į kiemą, nors seniau tą mėgdavo. Elgesio pokytis rodo, kad kažkas vaiko gyvenime pasikeitė ir tai ne visada pozityvus pokytis“, – pasakojo G. Navaitis. 

Mokykloje tai, kaip elgiasi vaikas, gali pastebėti mokytojai, tačiau ir tėvai gali lengvai sužinoti, ką vaikas veikia per pertraukas.  

Stiprus požymis, kad vaikas patiria patyčias – jei jis atsiriboja nuo savo bendraklasių, nors anksčiau žaisdavo su kitais vaikais. Sako, kad nenori eiti į mokyklą, neaiškindamas kodėl, meluoja, kad skauda galvą ar kad yra pavargęs. 

Ragina imtis veiksmų

Anksčiau atlikti tyrimai parodė, kad net du trečdaliai patyčias patyrusių apklaustųjų pagalbos nesikreipia. Kaip tąkart pastebėjo „Vaikų linijos“ atstovės, kad vaikai bijo būti „skundikais“, taip pat paaugliai neišeko pagalbos, kai vieną kartą pranešė apie netinkamą elgesį nesulaukia grįžtamojo ryšio. 

„Vaikų linijos“ psichologė akcentavo – tėvams svarbu kalbėtis su vaikais, jeigu įtaria, kad vaikas patiria patyčias, o jeigu vaikas kalbėti nenori, išlikti kantriems ir po truputėlį prisijaukinti vaiką – paklausti apie jo savijautą, kaip praėjo jo diena. 

„Visiems yra reikalinga pagalba – tiek vaikui, kuris tyčiojasi, keisti elgesį iš agresyvaus į neagresyvų, nežeidžiantį kito žmogaus, tiek vaikui, kuris patiria patyčias, kad jisai sulauktų kažkokios paramos ir nesukauptų tų visų sunkių jausmų savyje“, – aiškino „Vaikų linijos“ psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė. 

Kaip teigė G. Navaitis, patyčių lengviau išvengti nei jas įveikti. Jo teigimu, derėtų atkreipti dėmesį, kad jei patyčios vyksta mokykloje, tai yra visos klasės problema – visi esame atsakingi už tai, kas vyksta, ir negalime likti abejingu, jei matome, kad šalia skriaudžiamas kitas. 

O Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba skatina pedagogus atkreipti dėmesį į mokinius ir jeigu įtaria, kad jie patiria patyčias, imtis veiksmų – kalbėtis su jais, įtraukti ir tėvus. 

Vilniuje žiauriai nužudytas 15-metis 

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad paaugliui mįslingai dingus praėjusį šeštadienį, tėvai ėmė jo ieškoti. Sekmadienį ryte pareigūnai rado jo kūno dalis Žvėryne konteineryje. 

Kaip buvo minima TV3 žinių reportaže, policija apklausė įtariamąjį, taip pat 15-metį. Bendraamžiai lankė tą pačią mokyklą. 

Galiausiai pats įtariamasis parodė tyrėjams mišką ir konkrečią vietą, kur, kaip pasakojo pats, paslėpė nužudytojo palaikus – kūno dalis. 

Žmogžudystė, įvairių šaltinių duomenimis, itin žiauri – ant kūno daugybė smurto žymių, kūno dalys, kaip pranešama, rastos konteineryje ir miškelyje. 

Prokuratūra daugiau informacijos apie nusikaltimą neteikia. Bendraamžio nužudymu įtariamą paauglį prokuratūra tiesmo prašė suimti vienam mėnesiui ir tam teismas pritarė. Kol kas nužudymo motyvai neaiškūs. 

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Žvėryno bendruomenė renka paramą tragedijos sukrėstai šeimai

Aukoti kviečiama į „Tikrosios Žvėryno Bendruomenės“ sąskaitą: 

LT147189900010700481 / paskirtis: parama nukentėjusiai šeimai. 

Vaikai tyčiojasi iš mokytoju
Vaikai tyčiojasi iš mokytoju
2025-08-07 19:40
Pagal tolerastu ,liberastu sukurta mokyklų sistema mokinių bausti negalima, o jie tyčiojasi iš mokytoju.Sovietmeciu mokyklose nebuvo jokių psichologų ir buvo konfliktų, bet išgyvenome, niekas nesigriebe peilių, ar pistoletų.
Atsakyti
tai kokia čia tiesa?
tai kokia čia tiesa?
2025-08-07 19:31
Tik versija - galbūt patyčios. Nekurpkit kasdien po kelis str. šita tema, nes niekas nieko naujo nepasako. O spėliot gali visi, kas netingi. Tą visi ir daro. Bet tiesos kol kas nei vienas "neiškloja".
Atsakyti
Aidas
Aidas
2025-08-07 19:56
Kai jaučia patyčias pranešti bijo dreba, bet atkeršyti nužudant ir sukapojant drąsos iš kažkur užtenka. Ka jūs cm čia ginate visokius žudikus. Paskaitė straipsnį vidi ims žudyti ale jausdami patyčias, nes visuomenė užtaria tokius.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
