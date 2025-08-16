Po 15-mečio nužudymo Vilniuje – skambina pavojaus varpais: ar reikia griežtinti bausmes?

Apie tai „Žinių radijas“ laidoje diskutuoja advokatų kontoros „Glimstedt" advokatė dr. Dovilė Murauskienė.
Ar, jūsų kaip teisininkės, nuomone, Lietuvoje paaugliams taikoma teisinė atsakomybė yra per švelni, ir ar griežtesnės bausmės galėtų užkirsti kelią tokiems tragiškiems smurto protrūkiams, kaip pastarasis įvykis Vilniuje?
D. Murauskienė: Sakyti, kad nėra teisinės atsakomybės, tikrai neišeina, kadangi atsakomybė tiek, jeigu plačiau žiūrėti, tiek administracinė, tiek baudžiamoji atsakomybė yra numatyta ir vaikams.
Tiesa, Lietuvoje atsakomybė, būtent baudžiamoji, pati griežčiausia, gali būti taikoma tik nuo 14 metų amžiaus, tai kiekviena iš esmės valstybė buvo daugiau mažiau laisva nuspręsti, nuo kokio amžiaus numatyti tą baudžiamąją atsakomybę būtent vaikams.
Tai yra susiję su siekiu įvertinti ir susitarti būtent įstatymų lygmeniu, kada mes pripažįstame, kad vaikas laikomas pakankamai socialiai, fiziškai, psichologiškai brandžiu tam, kad suvoktų tam tikrų nusikaltimų pavojingumą, jų keliamą žalą, esmę ir panašiai.
Todėl yra numatyta įstatyme, būtent baudžiamajame įstatyme, kalbant apie vaikus, skirtinga riba, nuo kurios yra taikoma atsakomybė, tai yra 14 metų ir 16 metų. Tai laikoma, kad už pačius sunkiausius, žiauriausius, smurtinius nusikaltimus, tokius kaip prievartavimas, sunkus sveikatos sutrikdymas, plėšimas, nužudymas ir panašiai, jau keturiolikmetis turėtų būti teisiamas, kadangi jis yra pakankamai brandus, kad suvoktų šitų veiksmų pavojingumą ir neleidžiamumą, o už mažiau sunkius, mažiau pavojingus nusikaltimus yra numatyta baudžiamoji atsakomybė nuo 16 metų.
Tai atsakomybė yra, ji yra taikoma ir šiuo konkrečiu atveju, kuris sukrėtė Lietuvą, tai irgi, na, atsakomybė bus, tikėtina, jeigu bus nustatytos, aišku, sąlygos baudžiamajai atsakomybei taikyti, bet jinai galima.
Tai nėra tik moralinis pasmerkimas jokiu būdu, nes jau ir šiai dienai, kiek yra žinoma iš viešosios erdvės, penkiolikmečiui jau paskirta pati griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas. Tai ta atsakomybė jau pradėta tam tikra prasme taikyti ir yra reakcija tokia, kokia yra numatyta įstatyme.
Ir tas įstatymas nepilnamečio atveju lygus čia suaugusio atveju, kažkokių tai išimčių šitie amžiaus cenzai neužtikrina?
D. Murauskienė: Užtikrina. Iš tikrųjų yra ypatumų, kalbant apie nepilnamečius. Ta prasme, kad pati baudžiamoji atsakomybė galima nuo 14 metų, tai yra taip, lygiai kaip ir suaugusiems. Jeigu padarei nusikalstamą veiką, jeigu teismas nustato, kad tikrai nusikalstama veika buvo padaryta, taikomas tas pats baudžiamasis kodeksas.
Yra tam tikrų ypatumų su bausmėmis. Jeigu kalbėtume apie suaugusiuosius, tai yra viena bausmių sistema. Jeigu kalbėtume apie vaikus, yra kita bausmių šiek tiek sistema.
Švelnesnė, turbūt, turite omeny.
D. Murauskienė: Taip, be jokios abejonės. Vaikų baudžiamosios atsakomybės sistema yra labiau siekta subalansuoti ir nukreipti ne tiktai į nubaudimą, ne tik už prevencinį kažkokį tai užkardymą kitų nusikalstamų veikų, ne tiktai į perauklėjimą, bet ir į tą tokį reabilitacijos procesą, jeigu taip galima pasakyti.
Kadangi vis tiek laikoma, kad vaikas, na, jis pateko į suaugusiems būdingą baudžiamąjį procesą, jis padarė nusikaltimą, ypač jeigu tai yra sunkus, labai sunkus nusikaltimas, dėl to, kad galimai kažko ir pati valstybė, ta pačia plačiausia prasme, visuomenė, nuo plačiausios prasmės iki siauriausios, kalbant apie tėvus, mokyklą ir panašiai, ir panašiai, kažkurioje vietoje matyt buvo kažkas ne taip, dėl ko tai atvedė vaiką į tokią situaciją, kurioje atėjus jam jau į ją reikėtų šiek tiek ne tik jį nubausti, kas irgi be abejonės yra vienas iš tikslų, bet ir tam tikra prasme padėti.
Tai todėl yra numatyta, kad dažnu atveju vaikai gali būti atleidžiami nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jie padarė nusikalstamą veiką pirmą kartą, jeigu tai yra nesunkus, apysunkis, neatsargus nusikaltimas ir panašiai.
Kalbant apie laisvės atėmimo bausmę, irgi yra tam tikrų niuansų, nes griežčiausia laisvės atėmimo bausmė už pačius sunkiausius nusikaltimus vaikui gali būti paskirta dešimties metų laisvės atėmimas.
Tai lyginant su suaugusiais, kur tikrai galima gerokai griežtesnė terminuoto laisvės atėmimo arba netgi laisvės atėmimas iki gyvos galvos, tai vaikams šitos bausmės negali būti taikomos, jie vis tiek iki 10 metų baudžiami.
