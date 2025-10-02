Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Vitinha: „PSG žaidėjų nesujaudino Lamine'o Yamalio ir „Barcelona“ komentarai socialiniuose tinkluose“

2025-10-02 15:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 15:02

Vitinha po pergalės prieš „Barcelona" neslėpė abejingumo Lamine'o Yamalio ir kitų varžovų kalboms prieš rungtynes.

Vitinha | Scanpix nuotr.

Vitinha po pergalės prieš „Barcelona“ neslėpė abejingumo Lamine'o Yamalio ir kitų varžovų kalboms prieš rungtynes.

0

„Prieš rungtynes jie visada kalba, – sakė Vitinha žurnalistams. – Mes? Mums į tai visiškai nusispjauti. Į aikštę einame žaisti, laimėjome ir esame patenkinti.“

Prieš dvikovą L. Yamalis pasidalino specialiu vaizdo įrašu, kuriame teigė, jog sugrįžo pergalei prieš PSG. Visgi, tai visiškai nepaveikė Prancūzijos klubo žaidėjų.

Portugalas pabrėžė, kad PSG žaidėjams svarbiausia – darbas aikštėje, o ne vieši pareiškimai ar socialinių tinklų aistros.

Priminsime, jog dvikovą 2:1 laimėję PSG įrašė pirmą „Barcelona“ nesėkmę šiame sezone.

