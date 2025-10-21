Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kilus audrai dėl Dovilės Šakalienės likimo – žinomi žmonės išsakė, ką galvoja

2025-10-21 19:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 19:39

Šiandien, spalio 21-ąją, nuskambėjo žinia apie krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės ketinimus trauktis iš pareigų po kilusios įtampos su premjere Inga Ruginiene. Ši situacija sukėlė itin daug kalbų viešojoje erdvėje – netylėti nusprendė ir žinomi šalies žmonės.

Socialiniuose tinkluose išplito žinomų žmonių pasisakymai apie kilusią įtampą tarp premjerės ir krašto apsaugos ministrės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„O, kad Ruginienė dėl Žemaitaičio ir Nemuno aušros tiek draskytųsi, kiek dėl vienos darbščiausių bendrapartiečių – Dovilės Šakalienės. Prorusiška smarvė kažkodėl nesmirdi, o visiškai buki kultūros ministrai netrukdo – iki kol dešimtys tūkstančių į gatves išeina.Keistoka, ponia ministre pirmininke, keistoka“, – savo nuomone socialiniame tinkle dalijosi tekstų rašytoja, nuomonės formuotoja Fausta Marija Leščiauskaitė.

„Prezidente. Pamąstymui. Maitaitaitis tinka, Ignotas tinka. Šakalienė netinka. Wow“, – stebėjosi Agnė Grigaliūnienė.

„Stebint Šakalienės istoriją neprofesionalo žvilgsniu, nuojauta sako, jog šiandien situacija tokia, kad patriotiškumas reikalauja veikti prieš valdžios nurodymus net būnant valdžioje.

Jau kas kas, bet apsimelavusi, antisemitizmą įgalinusi ir kultūrą pažeminusi premjerė su visa socdemų nomenklatūra jokio pasitikėjimo nekelia tikrai“, – savo poziciją dėstė režisierius Romas Zabarauskas.

„Žinot, kas labiausiai išduoda, kad žmogus daro kažką teisingo? Kai jį pradeda ėsti visi naudingi idiotai iš eilės.

Dovilė Šakalienė vatnikų (atsiprašau – „nepriklausomų analitikų“) sąrašuose – absoliutus favoritas. Metus ją draskė už kiekvieną sakinį, už kiekvieną sprendimą, už patį faktą, kad ji egzistuoja.

Ir štai dabar, kai penktoji kolona jau šampaną šaldo, mūsų gerbiamoji premjerė Ruginienė „labai konstruktyviai“ svarsto, ar čia ne laikas nuo jos „pailsėti“.

Įdomi ta mūsų vyriausybės logika: kai kas nors KAM’e dirba gerai, bet nepakankamai patogiai – jis tampa problema. Kai klausi, kaip paskirstomi milijonai ir kodėl gynybos pramonės užduotys keliauja į kitas ministerijas – pasitikėjimas „staiga sušlubuoja“, – pamąstymais dalijosi „Virtuali partizanė“.

Amen
Amen
2025-10-21 19:56
Tai kad cia zinomi idiotai ir tiek... nemaisykit.
Atsakyti
cha cha cha
cha cha cha
2025-10-21 19:50
Zinomi zmones yra kazka gyvenime pasieke, ivertinti, nemaisykite zinomo su surogatu
Atsakyti
Z1000
Z1000
2025-10-21 19:44
Jinai favoritas buvo ir vaikų atiminejimi o karo demagogijos supratimas ką kažkas parašo
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (25)
