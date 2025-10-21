Kilus audrai dėl Dovilės Šakalienės likimo – žinomi žmonės išsakė, ką galvoja

Socialiniuose tinkluose išplito žinomų žmonių pasisakymai apie kilusią įtampą tarp premjerės ir krašto apsaugos ministrės.
„O, kad Ruginienė dėl Žemaitaičio ir Nemuno aušros tiek draskytųsi, kiek dėl vienos darbščiausių bendrapartiečių – Dovilės Šakalienės. Prorusiška smarvė kažkodėl nesmirdi, o visiškai buki kultūros ministrai netrukdo – iki kol dešimtys tūkstančių į gatves išeina.Keistoka, ponia ministre pirmininke, keistoka“, – savo nuomone socialiniame tinkle dalijosi tekstų rašytoja, nuomonės formuotoja Fausta Marija Leščiauskaitė.
„Prezidente. Pamąstymui. Maitaitaitis tinka, Ignotas tinka. Šakalienė netinka. Wow“, – stebėjosi Agnė Grigaliūnienė.
„Stebint Šakalienės istoriją neprofesionalo žvilgsniu, nuojauta sako, jog šiandien situacija tokia, kad patriotiškumas reikalauja veikti prieš valdžios nurodymus net būnant valdžioje.
Jau kas kas, bet apsimelavusi, antisemitizmą įgalinusi ir kultūrą pažeminusi premjerė su visa socdemų nomenklatūra jokio pasitikėjimo nekelia tikrai“, – savo poziciją dėstė režisierius Romas Zabarauskas.
„Žinot, kas labiausiai išduoda, kad žmogus daro kažką teisingo? Kai jį pradeda ėsti visi naudingi idiotai iš eilės.
Dovilė Šakalienė vatnikų (atsiprašau – „nepriklausomų analitikų“) sąrašuose – absoliutus favoritas. Metus ją draskė už kiekvieną sakinį, už kiekvieną sprendimą, už patį faktą, kad ji egzistuoja.
Ir štai dabar, kai penktoji kolona jau šampaną šaldo, mūsų gerbiamoji premjerė Ruginienė „labai konstruktyviai“ svarsto, ar čia ne laikas nuo jos „pailsėti“.
Įdomi ta mūsų vyriausybės logika: kai kas nors KAM’e dirba gerai, bet nepakankamai patogiai – jis tampa problema. Kai klausi, kaip paskirstomi milijonai ir kodėl gynybos pramonės užduotys keliauja į kitas ministerijas – pasitikėjimas „staiga sušlubuoja“, – pamąstymais dalijosi „Virtuali partizanė“.
