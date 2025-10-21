TV3 Žinios. Kas laukia Šakalienės; Seimas pešasi dėl kitų metų biudžeto; Užaugino moliūgą galiūną

Seimas pešasi dėl kitų metų biudžeto. Daugiausia ginčų jame dėl kitų metų gynybos finansavimo ir ar valdantieji tesės pažadą gynybai skirti beveik 5 mlrd. eurų, tai yra daugiau nei 5 proc. bendrojo vidaus produkto. Valdantieji kitąmet ketina daugiau nei dešimtadaliu didinti pensijas ir minimalią algą. Tačiau viešojo sektoriaus darbuotojams algas didins vidutiniškai tik 5 procentais, mat valstybės skola kitąmet sieks 10 milijardų eurų, o ateityje gali dar labiau didėti.
Pabandykite prisiminti didžiausią moliūgą, kokį tik esate matę. Ir galime patikinti jis tikrai nebus toks, kokį pavyko išauginti Lenkijos ūkininkams. Tad kviečiame prie ekrano pažvelgti į tikrą milžiną!
