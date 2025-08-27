Rusija smogė Ukrainos energetikos objektams: be elektros liko 100 tūkst. ukrainiečių

V. Zelenskis pranešė, kad po naktinių Rusijos atakų prieš šalies energetikos infrastruktūrą šiaurės rytų Ukrainoje šiandien be elektros liko daugiau kaip 100 tūkst. namų ūkių.
Elektros tiekimas kai kur vis dar yra nutrūkęs
Ukrainos prezidentas informavo, jog kai kuriuose Poltavos, Sumų ir Černihivo regionų namų ūkiuose elektros tiekimas vis dar yra nutrūkęs. Jis pridūrė, kad gelbėjimo tarnybos deda pastangas jį kuo greičiau atkurti.
Ukrainos energetikos ministerija praėjusią savaitę paskelbė, kad vien nuo 2025 m. kovo mėnesio energetikos objektai buvo užpulti 2900 kartų.
Per Rusijos smūgius visoje Ukrainoje trečiadienį žuvo trys žmonės, o tūkstančiai namų ūkių liko be elektros, pranešė Kyjivas.
„Rusai atakavo energetikos ir dujų transportavimo infrastruktūros objektus šešiuose regionuose“, – pareiškime teigė Ukrainos energetikos ministerija.
Misterija šį išpuolį pavadino „sąmoninga Ukrainos civilinės infrastruktūros naikinimo politika šildymo sezono išvakarėse“, sutrikdančia šildymo tiekimo sistemą prieš šaltesnes rudens dienas.
Pietiniame Chersono regione esantis ūkis buvo apgadintas per intensyvų apšaudymą, ten žuvo du darbuotojai, o per naktinį išpuolį regiono sostinėje žuvo 81 metų moteris, pranešė vietos pareigūnai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!