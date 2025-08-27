Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija smogė Ukrainos energetikos objektams: be elektros liko 100 tūkst. ukrainiečių

2025-08-27 12:37 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-08-27 12:37

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusijos ataka prieš Ukrainos energetikos objektus paliko be elektros daugiau kaip 100 tūkst. žmonių, rašo „Sky News“.

Rusija smogė Ukrainos energetikos objektams: be elektros liko 100 tūkst. ukrainiečių (nuotr. SCANPIX)
17

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusijos ataka prieš Ukrainos energetikos objektus paliko be elektros daugiau kaip 100 tūkst. žmonių, rašo „Sky News".

V. Zelenskis pranešė, kad po naktinių Rusijos atakų prieš šalies energetikos infrastruktūrą šiaurės rytų Ukrainoje šiandien be elektros liko daugiau kaip 100 tūkst. namų ūkių.

Elektros tiekimas kai kur vis dar yra nutrūkęs

Ukrainos prezidentas informavo, jog kai kuriuose Poltavos, Sumų ir Černihivo regionų namų ūkiuose elektros tiekimas vis dar yra nutrūkęs. Jis pridūrė, kad gelbėjimo tarnybos deda pastangas jį kuo greičiau atkurti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Ukrainos energetikos ministerija praėjusią savaitę paskelbė, kad vien nuo 2025 m. kovo mėnesio energetikos objektai buvo užpulti 2900 kartų.

Per Rusijos smūgius visoje Ukrainoje trečiadienį žuvo trys žmonės, o tūkstančiai namų ūkių liko be elektros, pranešė Kyjivas.

„Rusai atakavo energetikos ir dujų transportavimo infrastruktūros objektus šešiuose regionuose“, – pareiškime teigė Ukrainos energetikos ministerija.

Misterija šį išpuolį pavadino „sąmoninga Ukrainos civilinės infrastruktūros naikinimo politika šildymo sezono išvakarėse“, sutrikdančia šildymo tiekimo sistemą prieš šaltesnes rudens dienas.

Pietiniame Chersono regione esantis ūkis buvo apgadintas per intensyvų apšaudymą, ten žuvo du darbuotojai, o per naktinį išpuolį regiono sostinėje žuvo 81 metų moteris, pranešė vietos pareigūnai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis: Rusija siunčia neigiamus signalus dėl derybų (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Rusija siunčia neigiamus signalus dėl derybų (4)
Ukrainos dronų ataka Rostove: užsidegė daugiabutis, gyventojai evakuoti (nuotr. Telegram)
Ukrainos dronų ataka Rostove: užsidegė daugiabutis, gyventojai evakuoti (22)
Zelenskis žino būdą, kaip priversti Rusiją derėtis: „Staiga ims kalbėti taikiai“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Putinas bijo susitikti su Zelenskiu: vilkina derybas ir kelia naujas sąlygas (57)
Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis paskelbė, kur siūlo surengti taikos derybas su Rusija (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

