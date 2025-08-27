Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Ukrainoje

Ukrainos dronų ataka Rostove: užsidegė daugiabutis, gyventojai evakuoti

2025-08-27
2025-08-27 10:59

Ukrainos drono nuolaužos sukėlė gaisrą ant daugiabučio namo stogo pietų Rusijos mieste Rostove. Dėl incidento teko evakuoti 15 gyventojų, trečiadienį pranešė Rostovo srities gubernatorius Jurijus Slyusaras, rašo „Reuters“.

„Svarbiausia, kad niekas nenukentėjo“, – „Telegram“ rašė J. Slyusaras, pridurdamas, jog gaisras buvo užgesintas.

Apgadinti gyvenamieji namai

Pasak J. Slyusaro, Ukrainos dronai buvo numušti septyniuose skirtinguose srities rajonuose, o nukritusios nuolaužos apgadino kelių gyvenamųjų namų stogus ir fasadus.

Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS pranešė, kad po atakos Rostovo prie Dono centre buvo apgadinti mažiausiai septyni daugiabučiai namai.

„Reuters“ pažymi, jog negalėjo savarankiškai patikrinti šios informacijos.

