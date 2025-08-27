Ukrainos dronų ataka Rostove: užsidegė daugiabutis, gyventojai evakuoti

„Svarbiausia, kad niekas nenukentėjo“, – „Telegram“ rašė J. Slyusaras, pridurdamas, jog gaisras buvo užgesintas.
Apgadinti gyvenamieji namai
Pasak J. Slyusaro, Ukrainos dronai buvo numušti septyniuose skirtinguose srities rajonuose, o nukritusios nuolaužos apgadino kelių gyvenamųjų namų stogus ir fasadus.
Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS pranešė, kad po atakos Rostovo prie Dono centre buvo apgadinti mažiausiai septyni daugiabučiai namai.
„Reuters“ pažymi, jog negalėjo savarankiškai patikrinti šios informacijos.
