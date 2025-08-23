Ukrainos priešlėktuvinės gynybos sistemos neutralizavo kelias dešimtis Rusijos bepiločių orlaivių

Kaip teigiama, nuo penktadienio, rugpjūčio 22 d., 22.40 val. rusai iš Šatalovo, Kursko, Milerovo ir Primorsko Achtarsko krypčių paleido 49 puolamuosius bepiločius orlaivius „Shahed“ ir įvairaus tipo imitacinius bepiločius. Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų elektroninės karybos ir nepilotuojamųjų sistemų daliniai bei mobiliosios ugnies grupės.
Pirminiais duomenimis, iki šeštadienio, rugpjūčio 23 d., 8.30 val. priešlėktuvinė gynyba Ukrainos šiaurėje, rytuose ir centrinėje šalies dalyje numušė/neutralizavo 36 „Shahed“ tipo bepiločius orlaivius ir įvairaus tipo imitacinius bepiločius. Septyniose Donecko, Dnipropetrovsko ir Sumų sričių vietose užfiksuota 13 bepiločių orlaivių smūgių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!