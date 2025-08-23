Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos priešlėktuvinės gynybos sistemos neutralizavo kelias dešimtis Rusijos bepiločių orlaivių

2025-08-23 11:24 / šaltinis: ELTA
2025-08-23 11:24

Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 36 iš 49 bepiločių orlaivių, kuriais Rusijos kariai atakavo Ukrainą nuo rugpjūčio 22 d. vakaro, tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos.

Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 36 iš 49 bepiločių orlaivių, kuriais Rusijos kariai atakavo Ukrainą nuo rugpjūčio 22 d. vakaro, tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos.

1

Kaip teigiama, nuo penktadienio, rugpjūčio 22 d., 22.40 val. rusai iš Šatalovo, Kursko, Milerovo ir Primorsko Achtarsko krypčių paleido 49 puolamuosius bepiločius orlaivius „Shahed“ ir įvairaus tipo imitacinius bepiločius. Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų elektroninės karybos ir nepilotuojamųjų sistemų daliniai bei mobiliosios ugnies grupės.

Pirminiais duomenimis, iki šeštadienio, rugpjūčio 23 d., 8.30 val. priešlėktuvinė gynyba Ukrainos šiaurėje, rytuose ir centrinėje šalies dalyje numušė/neutralizavo 36 „Shahed“ tipo bepiločius orlaivius ir įvairaus tipo imitacinius bepiločius. Septyniose Donecko, Dnipropetrovsko ir Sumų sričių vietose užfiksuota 13 bepiločių orlaivių smūgių.

