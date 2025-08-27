Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas bijo susitikti su Zelenskiu: vilkina derybas ir kelia naujas sąlygas

2025-08-27 08:12 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 08:12

Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas bijo susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir aptarti karo užbaigimo sąlygas, su Vokietijos kancleriu Fredrichu Merzu surengtoje bendroje spaudos konferencijoje pasakė Kanados ministras pirmininkas Markas Carney‘is.

Zelenskis žino būdą, kaip priversti Rusiją derėtis: „Staiga ims kalbėti taikiai“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
17

Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas bijo susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir aptarti karo užbaigimo sąlygas, su Vokietijos kancleriu Fredrichu Merzu surengtoje bendroje spaudos konferencijoje pasakė Kanados ministras pirmininkas Markas Carney‘is.

1

M. Carney‘is pareiškė, kad V. Putinas vis naujas sąlygas kelia ir reikalus vilkina būtent todėl, kad bijo šio susitikimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak Kanados ministro pirmininko, V. Zelenskis yra pasirengęs susitikti su V. Putinu bet kurioje neutralioje teritorijoje.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Zelenskis nesitiki, kad Putinas atvyks į Kyjivą

M. Carney‘is pabrėžė, kad V. Zelenskis nesitiki, jog V. Putinas atvyks į Kyjivą, ir pats neplanuoja vykti į Maskvą su juo susitikti, pridurdamas, kad labai svarbu, jog Ukrainos sąjungininkai ir toliau teiktų paramą, kol toks susitikimas įvyks.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Steve‘as Witkoffas (nuotr. SCANPIX)
Witkoffas: Putinas yra pasirengęs taikai
Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis paskelbė, kur siūlo surengti taikos derybas su Rusija (4)
Rusai surengė masinį puolimą Sumų srityje: griaudėjo sprogimai (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Rusai surengė masinį puolimą Sumų srityje: griaudėjo sprogimai (35)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas 2017 m. (nuotr. SCANPIX)
WSJ: Atėjo laikas Trumpui panaudoti savo veiksmingiausią strategiją prieš Putiną (9)

