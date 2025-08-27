Putinas bijo susitikti su Zelenskiu: vilkina derybas ir kelia naujas sąlygas

M. Carney‘is pareiškė, kad V. Putinas vis naujas sąlygas kelia ir reikalus vilkina būtent todėl, kad bijo šio susitikimo.
Pasak Kanados ministro pirmininko, V. Zelenskis yra pasirengęs susitikti su V. Putinu bet kurioje neutralioje teritorijoje.
Zelenskis nesitiki, kad Putinas atvyks į Kyjivą
M. Carney‘is pabrėžė, kad V. Zelenskis nesitiki, jog V. Putinas atvyks į Kyjivą, ir pats neplanuoja vykti į Maskvą su juo susitikti, pridurdamas, kad labai svarbu, jog Ukrainos sąjungininkai ir toliau teiktų paramą, kol toks susitikimas įvyks.
