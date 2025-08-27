Zelenskis paskelbė, kur siūlo surengti taikos derybas su Rusija

Antradienį savo naktiniame vaizdo kreipimesi V. Zelenskis sakė, kad derybos su šių šalių atstovais įvyks šią savaitę.
„Mes imsimės visų priemonių, kad šis karas baigtųsi“, – sakė jis, ragindamas tęsti tarptautinį spaudimą Maskvai. „Vieninteliai Rusijos siunčiami signalai rodo, kad ji ketina ir toliau vengti realių derybų“, – pridūrė jis.
Ankstesnės derybos nedavė jokių rezultatų
Šių metų pradžioje Rusija ir Ukraina Stambule surengė pirmąsias tiesiogines derybas nuo 2022 m. ir pasiekė keletą ribotų susitarimų humanitariniais klausimais, pavyzdžiui, dėl apsikeitimo kaliniais ir žuvusiųjų kūnais, tačiau jokios pažangos siekiant platesnio susitarimo nepadarė.
Rezultatų nedavė ir JAV prezidento Donaldo Trumpo pastangos rugpjūtį pasiekti proveržį, be kita ko aukščiausiojo lygio susitikimuose su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Aliaskoje ir su V. Zelenskiu bei Europos sąjungininkais Vašingtone.
Maskva ir toliau reikalauja, kad Ukraina taikos vardan atsisakytų tikslų tapti NATO nare ir atiduotų dalį savo teritorijos, o Kyjivas šiuos reikalavimus atmeta kaip prieštaraujančius Konstitucijai.
Kremlius pasiūlymus surengti tiesioginį V. Putino ir V. Zelenskio susitikimą kol kas atmeta, sakydamas, kad tokioms deryboms pirmiausia turi būti pasirengta žemesniu lygiu, sudarant konkrečius susitarimus. Kremlius taip pat atmetė galimybę surengti kokias nors derybas Europoje, teigdamas, kad ES valstybės nėra neutralios šiame konflikte.
Sekmadienį sukako treji su puse metų nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą dienos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!