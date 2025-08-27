Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis paskelbė, kur siūlo surengti taikos derybas su Rusija

2025-08-27 07:11 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 07:11

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaip galimas būsimų taikos derybų su Rusija vietas pasiūlė Persijos įlankos valstybes, kelias Europos šalis ir Turkiją.

Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
17

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaip galimas būsimų taikos derybų su Rusija vietas pasiūlė Persijos įlankos valstybes, kelias Europos šalis ir Turkiją.

4

Antradienį savo naktiniame vaizdo kreipimesi V. Zelenskis sakė, kad derybos su šių šalių atstovais įvyks šią savaitę.

„Mes imsimės visų priemonių, kad šis karas baigtųsi“, – sakė jis, ragindamas tęsti tarptautinį spaudimą Maskvai. „Vieninteliai Rusijos siunčiami signalai rodo, kad ji ketina ir toliau vengti realių derybų“, – pridūrė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ankstesnės derybos nedavė jokių rezultatų

Šių metų pradžioje Rusija ir Ukraina Stambule surengė pirmąsias tiesiogines derybas nuo 2022 m. ir pasiekė keletą ribotų susitarimų humanitariniais klausimais, pavyzdžiui, dėl apsikeitimo kaliniais ir žuvusiųjų kūnais, tačiau jokios pažangos siekiant platesnio susitarimo nepadarė.

Rezultatų nedavė ir JAV prezidento Donaldo Trumpo pastangos rugpjūtį pasiekti proveržį, be kita ko aukščiausiojo lygio susitikimuose su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Aliaskoje ir su V. Zelenskiu bei Europos sąjungininkais Vašingtone.

Maskva ir toliau reikalauja, kad Ukraina taikos vardan atsisakytų tikslų tapti NATO nare ir atiduotų dalį savo teritorijos, o Kyjivas šiuos reikalavimus atmeta kaip prieštaraujančius Konstitucijai.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Kremlius pasiūlymus surengti tiesioginį V. Putino ir V. Zelenskio susitikimą kol kas atmeta, sakydamas, kad tokioms deryboms pirmiausia turi būti pasirengta žemesniu lygiu, sudarant konkrečius susitarimus. Kremlius taip pat atmetė galimybę surengti kokias nors derybas Europoje, teigdamas, kad ES valstybės nėra neutralios šiame konflikte.

Sekmadienį sukako treji su puse metų nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą dienos.

