Rusams apšaudžius anglies kasyklą Donecke žuvo vienas šachtininkas, dar trys sužeisti

„Dar viena teroro ataka prieš Ukrainos energijos sistemą. Priešas nužudė mūsų kolegą. Dar trys buvo sužeisti“, – teigiama pranešime.
Per ataką apgadinti įrenginiai, nutrūko elektros tiekimas. Po žemė buvo 148 šachtininkai. Laisvųjų profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Mykhailo Wolynetsas sakė, kad jie jau iškelti į paviršių.
Kasykla yra už maždaug 15 km nuo fronto. Nepaisant rusų atakų rizikos, Ukraina mėgina ir toliau pramonės įmones bei kasyklas išlaikyti veikiančias.
