TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusams apšaudžius anglies kasyklą Donecke žuvo vienas šachtininkas, dar trys sužeisti

2025-08-26 19:03 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 19:03

Rusijos pajėgoms apšaudžius anglies kasyklą, Ukrainos Donecko srityje žuvo vienas šachtininkas ir dar trys buvo sužeisti. Tai tinkle „Telegram" pranešė energetikos bendrovė DTEK.

Rusų smūgis Vinycioje (nuotr. Telegram)

Rusijos pajėgoms apšaudžius anglies kasyklą, Ukrainos Donecko srityje žuvo vienas šachtininkas ir dar trys buvo sužeisti. Tai tinkle „Telegram“ pranešė energetikos bendrovė DTEK.

1

„Dar viena teroro ataka prieš Ukrainos energijos sistemą. Priešas nužudė mūsų kolegą. Dar trys buvo sužeisti“, – teigiama pranešime.

Per ataką apgadinti įrenginiai, nutrūko elektros tiekimas. Po žemė buvo 148 šachtininkai. Laisvųjų profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Mykhailo Wolynetsas sakė, kad jie jau iškelti į paviršių.

Kasykla yra už maždaug 15 km nuo fronto. Nepaisant rusų atakų rizikos, Ukraina mėgina ir toliau pramonės įmones bei kasyklas išlaikyti veikiančias.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Ukraina plečia evakuaciją rytinėje Donecko srityje

