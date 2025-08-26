Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Suomijos prezidentas įvardijo, kas gali priversti Putiną imtis taikos: jie greičiausiai ne Vakaruose

Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas pareiškė, kad tikisi, jog JAV prezidento Donaldo Trumpo kantrybė su Rusija greitai baigsis, rašo „Yle“.

Alexander'as Stubbas BNS Foto

Pasak A. Stubbo, Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną priversti sudaryti taiką galima tik įvedant muitus šalims, kurios toliau prekiauja su Rusija arba remia Rusijos karinę pramonę.

„Darysime viską, kas įmanoma, kad pasiektume ilgalaikę taiką. Darysime viską, kas įmanoma, kad Ukraina kuo labiau išsaugotų savo apsisprendimo teisę ir teritorinį vientisumą“, – cituojamas jis.

Pasak A. Stubbo, Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną priversti sudaryti taiką galima tik įvedant muitus šalims, kurios toliau prekiauja su Rusija arba remia Rusijos karinę pramonę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vieninteliai, kurie gali įtikinti Putiną sudaryti taiką, greičiausiai yra Rytuose, o ne Vakaruose“, – pastebi jis.

Trumpas: saugumo garantijas Ukrainai suteiks Europa, bet dalyvaus ir JAV

AV prezidentas D. Trumpas akcentuoja, kad saugumo garantijos Ukrainai karo veiksmų nutraukimo atveju pirmiausia bus Europos atsakomybė, tačiau tam tikru mastu dalyvaus ir Jungtinės Valstijos. Kaip praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas, JAV vadovas tai pareiškė žurnalistams Baltuosiuose rūmuose.

„Europa suteiks jiems (Ukrainai – red.) reikšmingas saugumo garantijas, ir jie (europiečiai – red.) turėtų tai padaryti, nes jie yra čia pat. Bet mes dalyvausime kaip atsarginė grandis, – sakė D. Trumpas. – Mes jiems padėsime. Manau, kad jei pasieksime susitarimą – o aš manau, jog pasieksime – tada praktiškai nekils jokių problemų.“

D. Trumpas dar kartą pareiškė norą nutraukti karą. „Noriu, kad žmonės nebebūtų žudomi“, – tvirtino valstybės vadovas. Tačiau jis ir vėl sukritikavo ankstesnę administraciją, kuri esą skyrė Ukrainai 350 mlrd. dolerių, ir pavadino prezidentą Volodymyrą Zelenskį „geriausiu pardavėju“, nors pats D. Trumpas anksčiau šią sumą paneigė.

JAV prezidentas kartu nurodė, kad jo administracija radikaliai pakeitė požiūrį. „Mes nebemokame jokių pinigų Ukrainai. Iš tiesų yra priešingai – jie paprašo per NATO. NATO paprašo raketų arba „Patriot‘ų“, mes perduodame raketas NATO, o NATO mums sumoka visą sumą“, – kalbėjo jis.

Pasak D. Trumpo, dėl jo įdėtų pastangų sąjungininkų indėlis į gynybą NATO aljanse padidėjo nuo 2 iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o tai leidžia sukaupti „trilijonus dolerių“, kurie gali būti panaudoti Ukrainai paremti. „Nenoriu užsidirbti iš Ukrainos. Noriu, kad karas baigtųsi, nes noriu išgelbėti visas tas gyvybes“, – pridūrė D. Trumpas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas 2017 m. (nuotr. SCANPIX)
WSJ: Atėjo laikas Trumpui panaudoti savo veiksmingiausią strategiją prieš Putiną (9)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Zelenskis įvardijo, kur galėtų vykti derybos su Rusija: kontaktai su šalimis jau užmegzti (171)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas apie tai, ko tikėtis, jei Putinas ir Zelenskis nesusitiks: „Pasekmės gali būti labai didelės“ (8)
Zelenskis Trumpui įteikė ypatingą voką: štai kas jame (nuotr. SCANPIX)
Ukraina ir JAV šią savaitę susitiks aptarti galimų Zelenskio ir Putino derybų (10)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

