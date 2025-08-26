Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas atkirto Lavrovui: „Nesvarbu, ką jie sako“

2025-08-26 23:43 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-08-26 23:43

JAV prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo neseniai išreikštą poziciją, kad Volodymyras Zelenskis neva yra nelegitimus Ukrainos vadovas.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
17

JAV prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo neseniai išreikštą poziciją, kad Volodymyras Zelenskis neva yra nelegitimus Ukrainos vadovas.

S. Lavrovas pareiškė, kad Rusija nepasirašys taikos susitarimo su V. Zelenskiu, nes nelaiko jo lagitimiu Ukrainos vadovu.

„Nesvarbu, ką jie sako. Visi vaidina. Tai visiška nesąmonė“, – pareiškė D. Trumpas.

Trumpas: reikia, kad Zelenskis ir Putinas susitiktų

Jis taip pat nurodė, kad sieks, jog įvyktų V. Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man reikia, kad jie abu susitiktų kartu. Aš noriu, kad viskas baigtųsi. Mes turime ekonomines sankcijas. Aš kalbu apie ekonomines, nes mes nesirengiame įsitraukti į pasaulinį karą“, – pabrėžė D. Trumpas.

JAV prezidentas tikisi „labai greitai“ išspręsti Rusijos karą su Ukraina.

„Nėra jokių galutinių išvadų, bet tikiuosi, kad mes labai greitai išspręsime problemas, susijusias su Gaza, taip pat su Ukraina ir Rusija“, – nurodė jis.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Naivuoliai“: ciniškas Lavrovo pareiškimas apie Rusijos karinius nusikaltimus

Rusijos užsienio reikalų ministras S. Lavrovas duodamas interviu JAV televizijos kanalui „NBC News“ ciniškai paneigė JT informaciją, patvirtinančią sistemingus Rusijos smūgius Ukrainos civiliams gyventojams, praneša naujienų agentūra „Unian“.

Interviu metu laidos vedėjas rėmėsi JT pranešimais, kad Rusija Ukrainoje nužudė arba sužeidė apie 50 000 civilių gyventojų, ypač per smūgius, suduotus gimdymo namams, bažnyčioms, mokykloms ir ligoninėms.

„Arba Rusijos kariuomenė siaubingai netaikli, arba jūs tikrai taikotės į civilius. Kaip čia yra?“, – S. Lavrovo paklausė televizijos laidų vedėjas.

Atsakydamas į tai, Rusijos vyriausiasis diplomatas be jokios sąžinės graužaties pareiškė, kad Rusija atakuoja tik tuos objektus, kurie yra tiesiogiai susiję su Ukrainos kariuomene.

„Mes niekada nesame puolę jūsų minėtų civilių taikinių“, – tvirtino jis, ignoruodamas daugybę ne tik Ukrainos teisėsaugos institucijų, bet ir užsienio ekspertų bei žiniasklaidos užfiksuotų faktų.

S. Lavrovas taip pat buvo paprašytas pakomentuoti smūgį, suduotą Užkarpatėje veikiančiai JAV gamyklai, kuri gamina kavos aparatus ir kitokią elektronikos įrangą. Į šį klausimą Rusijos užsienio reikalų ministras atsakė, kad apie tai esą nieko nėra girdėjęs, nors šį incidentą viešai pakomentavo net JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Kartu S. Lavrovas pareiškė, kad kai kurie žmonės „yra tikri naivuoliai, vitrinoje matydami kavos aparatą ir galvodami, kad būtent čia gaminami kavos aparatai“.

Tačiau Teksase įsikūrusi įmonė „Flex“ Ltd, kuriai ir priklauso minėtoji gamykla, anksčiau yra sakiusi, kad jos gamykla Ukrainoje „gamina tik civilinius gaminius“ ir „negamina, netiekia ir neaptarnauja jokios karinės įrangos ar su gynyba susijusių komponentų“.

Kaip rašė „Unian“, liepą JT generalinio sekretoriaus padėjėjas Europai, Centrinei Azijai ir Amerikai Miroslavas Jenča pareiškė, kad, JT duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios Rusija nužudė apie 13,6 tūkst. civilių ir sužeidė daugiau nei 34,1 tūkst. žmonių. Tačiau tai yra tik patikrinti duomenys, t. y. duomenys, į kuriuos neįtrauktos aukos, kurių atžvilgiu nepriklausomą patikrinimą atlikti nėra galimybių. Tai reiškia, kad į šį vertinimą neįtraukta, pavyzdžiui, dauguma žuvusiųjų Mariupolyje ir kitose okupuotose teritorijose, į kurias JT ekspertai neturi galimybės patekti.

O rugpjūčio pradžioje dienraštyje „The New York Times“ pasirodė specialiosios JT pranešėjos kankinimų klausimais Alice Edwards straipsnis, kuriame aprašoma sisteminga Rusijos karių seksualinė prievarta, kurios aukomis tampa ne tik okupuotų teritorijų civiliai gyventojai, bet ir į nelaisvę patekę Ukrainos kariai.

