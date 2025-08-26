Viešai išplūdęs Taylor Swift, Trumpas sureagavo į jos sužadėtuves: „Linkiu jiems daug sėkmės“

D. Trumpas buvo ne kartą viešai išplūdęs T. Swift, kadangi ji rinkimuose palaikė D. Trumpo varžovę, buvusią JAV viceprezidentę Kamalą Harris.
Antradienį T. Swift paskelbė, kad susižadėjo su Kansas City Chiefs komandos žaidėju Travisu Kelce.
D. Trumpas pareiškė, kad jis yra „puikus“ futbolo žaidėjas ir mano, kad jis yra „puikus vaikinas“.
„Manau, kad ji yra nuostabi asmenybė. Todėl linkiu jiems daug sėkmės“, – pareiškė jis.
„NEKENČIU TAYLOR SWIFT!“ – pernai rudenį rašė jis.
T. Swift po K. Harris ir D.Trumpo debatų pabaigos praėjus vos kelioms minutėms, populiarioji dainininkė ir dainų autorė instagrame paskelbė įrašą, kuriame pranešė balsuosianti už D. Trumpo varžovę iš Demokratų partijos, K. Harris pavadindama „tvirtos rankos, gabia lydere“.
