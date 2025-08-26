Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Viešai išplūdęs Taylor Swift, Trumpas sureagavo į jos sužadėtuves: „Linkiu jiems daug sėkmės“

2025-08-26 22:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 22:31

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pozityviai sureagavo į popžvaigždės Taylor Swift sužadėtuves, rašo „NBC News“.

Paaiškėjo, kokią nuotrauką Donaldas Trumpas yra užsidėjęs ant savo telefono ekrano (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pozityviai sureagavo į popžvaigždės Taylor Swift sužadėtuves, rašo „NBC News“.

REKLAMA
3

D. Trumpas buvo ne kartą viešai išplūdęs T. Swift, kadangi ji rinkimuose palaikė D. Trumpo varžovę, buvusią JAV viceprezidentę Kamalą Harris.

Antradienį T. Swift paskelbė, kad susižadėjo su Kansas City Chiefs komandos žaidėju Travisu Kelce.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas pareiškė, kad jis yra „puikus“ futbolo žaidėjas ir mano, kad jis yra „puikus vaikinas“.

REKLAMA
REKLAMA

„Manau, kad ji yra nuostabi asmenybė. Todėl linkiu jiems daug sėkmės“, – pareiškė jis.

NEKENČIU TAYLOR SWIFT!“ – pernai rudenį rašė jis.

T. Swift po K. Harris ir D.Trumpo debatų pabaigos praėjus vos kelioms minutėms, populiarioji dainininkė ir dainų autorė instagrame paskelbė įrašą, kuriame pranešė balsuosianti už D. Trumpo varžovę iš Demokratų partijos, K. Harris pavadindama „tvirtos rankos, gabia lydere“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų