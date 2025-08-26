Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Donaldas Trumpas pirmą kartą parodė mėlynę be makiažo: ją slėpė mėnesius

2025-08-26 20:24
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 20:24

Donaldo Trumpo rankos mėlynė pirmą kartą buvo pastebėta dar vasarį, po makiažo sluoksniu. Nuo to laiko prezidentas per viešus pasirodymus dažnai slėpė mėlynę makiažu, nors ji vis tiek išsiskirdavo dėl nesutampančio odos atspalvio, tačiau dabar prezidentas parodė mėlynę.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
7

Donaldo Trumpo rankos mėlynė pirmą kartą buvo pastebėta dar vasarį, po makiažo sluoksniu. Nuo to laiko prezidentas per viešus pasirodymus dažnai slėpė mėlynę makiažu, nors ji vis tiek išsiskirdavo dėl nesutampančio odos atspalvio, tačiau dabar prezidentas parodė mėlynę.

3

Pirmadienį, rugpjūčio 25 d., susitikimo su Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae Myungu metu, mėlynė buvo aiškiai matoma, skelbė people.com.

Donaldo Trumpo ranka
FOTOGALERIJA. Donaldo Trumpo ranka

Parodė mėlynę

Vėliau tą pačią dieną, pasirašydamas vykdomuosius įsakymus, D. Trumpas dažniausiai stengėsi slėpti dešinę ranką po stalu arba po kaire ranka, tačiau kalbėdamas apie JAV pažangą kosmose ir rodydamas dokumentus, jis neišvengiamai parodė mėlynę.

Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt paaiškino, kad mėlynė atsirado dėl „kasdienio intensyvaus rankų spaudimo“.

Liepos mėnesį Baltųjų rūmų gydytojas Seanas Barbarella pateikė išsamesnį paaiškinimą. Anot jo, tai „nedidelis minkštųjų audinių sudirginimas, sukeltas dažno rankų spaudimo ir aspirino vartojimo kaip standartinės širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos dalies.“

Jis patikino, kad prezidentas „išlieka puikios sveikatos.“

Vis dėlto, nepaisant oficialių paaiškinimų, mėnesių mėnesius buvo toliau naudojamas makiažas mėlynei maskuoti. Tai dar labiau kurstė visuomenės susidomėjimą, ypač kai socialiniuose tinkluose ėmė plisti naujos nuotraukos su dalinai paslėpta mėlyne.

Amerikos visuomenė ėmė kelti įvairias teorijas, ką ši mėlynė gali reikšti platesniame D. Trumpo sveikatos kontekste.

Spėlionės svyravo nuo odos vėžio iki intraveninės terapijos dėl neatskleistos ligos. Kiti susiejo mėlynę su liepos mėnesį viešai nuskambėjusia diagnoze – lėtiniu venų nepakankamumu.

 

