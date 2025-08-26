Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Akibrokštas prieš kameras: Trumpas iš kabineto išvarė savo darbuotoją

2025-08-26
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 16:11

JAV prezidentas Donaldas Trumpas iš Ovaliojo kabineto pirmadienį išvarė savo darbuotoją, skelbia „Daily Mail“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

0

Panašu, kad D. Trumpui trūko kantrybė. Darbuotoją JAV prezidentas iš kabineto išvarė už triukšmą.

Trumpas liepė darbuotojui išeiti

Pirmadienį D. Trumpas pasirašė keletą įsakymų ir atsakinėjo į žurnalistų klausimus. Tačiau jo atsakymus nutraukė telefono skambutis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kaip žinote, akcijų rinka penktadienį pakilo beveik tūkstančiu punktų, ir tai įvyko ne dėl...“, – kalbėjo D. Trumpas, tačiau sustojo viduryje sakinio.

„Alio, kas ten?“, – paklausė jis.

Fone girdėjosi telefonas.

„Kas ten yra? Gerai, išeik iš kambario!“ – nurodė D. Trumpas.

„Daily Mail“ duomenimis, suskambėjo personalo sekretoriaus Willo Scharfo telefonas. Jis prašymo paisė ir iš kabineto išėjo.

Prieš tai W. Scharfas stovėjo šalia D. Trumpo ir padavinėjo jam dokumentus, kuriuos reikia pasirašyti.

