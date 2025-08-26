Akibrokštas prieš kameras: Trumpas iš kabineto išvarė savo darbuotoją

Panašu, kad D. Trumpui trūko kantrybė. Darbuotoją JAV prezidentas iš kabineto išvarė už triukšmą.
Trumpas liepė darbuotojui išeiti
Pirmadienį D. Trumpas pasirašė keletą įsakymų ir atsakinėjo į žurnalistų klausimus. Tačiau jo atsakymus nutraukė telefono skambutis.
„Kaip žinote, akcijų rinka penktadienį pakilo beveik tūkstančiu punktų, ir tai įvyko ne dėl...“, – kalbėjo D. Trumpas, tačiau sustojo viduryje sakinio.
„Alio, kas ten?“, – paklausė jis.
Fone girdėjosi telefonas.
„Kas ten yra? Gerai, išeik iš kambario!“ – nurodė D. Trumpas.
„Daily Mail“ duomenimis, suskambėjo personalo sekretoriaus Willo Scharfo telefonas. Jis prašymo paisė ir iš kabineto išėjo.
Prieš tai W. Scharfas stovėjo šalia D. Trumpo ir padavinėjo jam dokumentus, kuriuos reikia pasirašyti.
