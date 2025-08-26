G-20 užsienio prekyba antrąjį metų ketvirtį plėtėsi nevienodai

Tai daugiausia lėmė staigus importo į JAV kritimas po šuolio, sukelto muitų didinimo, pirmąjį metų ketvirtį, antradienį skelbia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).
G-20 prekių eksportas balandžio-birželio mėnesiais įvertintas 4,810 trln. dolerių, importas – 4,821 trln. dolerių.
Preliminarūs skaičiavimai rodo solidų G-20 šalių prekybos paslaugomis augimą antrąjį metų ketvirtį – 4,7 proc. eksporto ir 2,9 proc. importo. Prekybos rezultatams įtakos turėjo JAV dolerio nuvertėjimas daugelio valiutų atžvilgiu ir didėjantis prekybos neapibrėžtumas po naujų muitų paskelbimo.
Kita vertus, EBPO nurodo, kad duomenys apie prekybą paslaugomis per šį laikotarpį jai kol kas prieinami tik iš kiek daugiau nei pusės G-20 narių.
G-20 sudaro Argentina, Australija, Brazilija, Indija, Indonezija, Italija, Japonija, JAV, Jungtinė Karalystė, Kanada, Kinija, Meksika, Pietų Afrikos Respublika, Pietų Korėja, Prancūzija, Rusija, Saudo Arabija, Turkija, Vokietija ir Europos Sąjunga.
