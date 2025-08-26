Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Melagingai pranešta apie sprogmenis Prezidentūroje, ministerijoje, teisme

2025-08-26 14:26 / šaltinis: ELTA
Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas antradienį paragino JAV vadovą Donaldą Trumpą imtis priemonių, kurios priverstų Rusiją sėsti prie derybų stalo su Ukraina, ir sakė, kad tikisi, jog respublikono kantrybė dėl Maskvos išseks.

Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas antradienį paragino JAV vadovą Donaldą Trumpą imtis priemonių, kurios priverstų Rusiją sėsti prie derybų stalo su Ukraina, ir sakė, kad tikisi, jog respublikono kantrybė dėl Maskvos išseks.

A. Stubbas, kuris susibičiuliavo su D. Trumpu žaisdamas golfą ir vadovauja šaliai, turinčiai ilgą sieną su Rusija, buvo vienas iš Europos lyderių, neseniai dalyvavusių derybose su JAV vadovu, siekdamas išspręsti konfliktą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tikiuosi, kad Vakarų šalių, ypač Jungtinių Valstijų, kantrybė išseks. Nes kiekvieną kartą, kai prezidento Trumpo kantrybė išsenka, jis imasi kokių nors veiksmų, kurie padeda pasiekti sprendimą“, – žurnalistams sakė A. Stubbas.

Jis paminėjo muitus, kuriuos Jungtinės Valstijos pareiškė šią savaitę įvesianti Indijai.

„Naujausias pavyzdys buvo muitai, nustatyti Indijai, nes Indija perka rusišką naftą, dujas ir ginklus. Dabar, jei prezidentas Trumpas tą patį padarytų X, Y ir Z šalims, gali būti, kad grįšime prie derybų stalo“, – sakė A. Stubbas.

D. Trumpas karo ir taikos klausimus susiejo su prekyba, grasindamas nustatyti 50 proc. muitus Naujajam Deliui, reaguodamas į tai, kad jis nuolat perka rusišką naftą, o tai, Vašingtono teigimu, padeda finansuoti Maskvos karą Ukrainoje.

