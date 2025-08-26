Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Per Kelloggo vizitą Kyjive – specialios apsaugos pajėgos

2025-08-26 18:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 18:23

Specialiojo Donaldo Trumpo pasiuntinio Keitho Kelloggo vizito Kyjive metu reikėjo pasitelkti papildomą apsaugą, skelbia „The New York Post".

Keithas Kelloggas ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Specialiojo Donaldo Trumpo pasiuntinio Keitho Kelloggo vizito Kyjive metu reikėjo pasitelkti papildomą apsaugą, skelbia „The New York Post“.

0

Savaitgalį Kyjive jis buvo sutiktas šūkiais „šventasis Kelloggas“. JAV ambasada jo vizitui turėjo pasitelkti papildomą apsaugą, nes K. Kelloggas pritraukė gausybę gerbėjų.

Zelenskis apdovanojo Kelloggą

JAV pareigūnai sako, kad K. Kelloggas padarė žymią pažangą siekdamas D. Trumpo tikslo užbaigti karą Ukrainoje. Todėl jis yra mylimas vietos gyventojų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per tris dienas, kurias K. Kelloggas viešėjo Kyjive, mieste oro sirenos buvo praktiškai užtilusios. Rusija neatakavo Kyjivo, o mūšius tęsė kitose šalies vietose.

Ukrainiečiai pastebėjo šį reiškinį ir pradėjo kurti juokelius, vaizduojančius K. Kelloggą kaip šventąjį, saugantį miestą.

Tai buvo trečiasis K. Kelloggo vizitas Kyjive.

K. Kelloggas suvaidino svarbų vaidmenį ragindamas Kyjivą priimti D. Trumpo pasiūlymus padėti užbaigti karą.

Sekmadienį Volodymyras Zelenskis apdovanojo K. Kelloggą ordinu už jo pastangas siekiant karo pabaigos.

