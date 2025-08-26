Per Kelloggo vizitą Kyjive – specialios apsaugos pajėgos

Savaitgalį Kyjive jis buvo sutiktas šūkiais „šventasis Kelloggas“. JAV ambasada jo vizitui turėjo pasitelkti papildomą apsaugą, nes K. Kelloggas pritraukė gausybę gerbėjų.
Zelenskis apdovanojo Kelloggą
JAV pareigūnai sako, kad K. Kelloggas padarė žymią pažangą siekdamas D. Trumpo tikslo užbaigti karą Ukrainoje. Todėl jis yra mylimas vietos gyventojų.
Per tris dienas, kurias K. Kelloggas viešėjo Kyjive, mieste oro sirenos buvo praktiškai užtilusios. Rusija neatakavo Kyjivo, o mūšius tęsė kitose šalies vietose.
Ukrainiečiai pastebėjo šį reiškinį ir pradėjo kurti juokelius, vaizduojančius K. Kelloggą kaip šventąjį, saugantį miestą.
Tai buvo trečiasis K. Kelloggo vizitas Kyjive.
K. Kelloggas suvaidino svarbų vaidmenį ragindamas Kyjivą priimti D. Trumpo pasiūlymus padėti užbaigti karą.
Sekmadienį Volodymyras Zelenskis apdovanojo K. Kelloggą ordinu už jo pastangas siekiant karo pabaigos.
