Matas Maldeikis apie nukabintą Ukrainos vėliavą Seime: „Tegu nervuojasi, toliau ją matydami“

Pasak politiko, kai kurie žmonės džiaugėsi dėl nukabintos Ukrainos vėliavos Seime, ji vėl sugrįžo ir liks kaip laisvės bei paramos simbolis, kuris erzina tuos, kuriems nepriimtinos Vakarų vertybės.
„Jau kelias dienas alternatyviniai savo kanaluose džiaugiasi, kad „pagaliau Seime nukabinta Ukrainos vėliava“. Neilgai. Ukrainos vėliava grįžo ir bus ten kaip mūsų paramos jiems simbolis.
Ukrainos vėliava, beje, tampa ne tik Ukrainos kovos, bet ir laisvės simbolis, nervuojanti tuos, kuriems žodis laisvė, asmeninė atsakomybė ir Vakarų saugumas yra dirgiklis.
Tegu nervuojasi, toliau ją matydami“, – rašė M. Maldeikis.
Žemaitaitis sumaišė Ingos Ruginienės vardą su Ingrida Šimonyte
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad „Nemuno aušra“ partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis Seimo posėdžio metu sumaišė I. Ruginienės vardą su I. Šimonytės.
„Mes kalbame šiandieną apie premjerę Ingridą... Ingą Ruginienę <...>“, – sakė jis.
Savo feisbuko paskyroje į tai sureagavo I. Šimonytė. Ji sarkastiškai parašė porą žodžių.
„Froidas skambino“, – parašė ji.
Tiesa, I. Šimonytė Seimo posėdžio metu taip pat pasisakė apie I. Ruginienės kandidatūrą, ir teigė, kad premjeras privalo prisiimti asmeninę atsakomybę už sprendimus, nes tai nėra komandinio darbo klausimas, todėl už ją nebus balsuojama.
„Dangstymasis komandiniu darbu nepadės, tai nėra komandinis darbas. Premjero atsakomybė Lietuvojs yra viskas: patinka, nepatinka, bet tokia yra realybė.
<...> Aš tikiuosi, kad anksčiau, ar vėliau jums pavyks tai suprasti, tada galbūt ir bus galima balsuoti „už“, o kol kas – „prieš“ balsuojama“, – komentavo politikė.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad konservatorių frakcijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigė, kad socialdemokratai siūlo į premjeres draugišką ir charizmatišką kandidatę, tačiau jos didžiausias trūkumas – ryškios politinės patirties stoka, kuri yra būtina vadovaujant Vyriausybei.
„Šiandien socialdemokratai siūlo naują kandidatę į premjeres – ambicingą, draugišką ir šilta šypsena aplinkinius nuginkluojančią socialinės apsaugos ir darbo ministrę.
Tačiau nepaisant šių žmogiškų savybių, negalima neatkreipti dėmesio į kandidatės politinės patirties ir valstybės darbo ryškią stoką.
Ir tai yra esminiai trūkumai kandidatei asmeniškai, nes esminiai valstybės reikalai, iš tiesų, pirmiausia, laikosi ant ministro pirmininko pečių“, – sakė jis Seimo posėdžio metu.
Po komplimentų apie I. Ruginienės šypseną Seimo posėdyje pasigirdo plojimai.
Politikas toliau kalbėjo, jog socialdemokratai, neturėdami tvirtumo, siūlo dar vieną politinį eksperimentą, bet kartu svarstoma, jog kandidatei visgi reikėtų suteikti šansą, nes premjero patirtis atsiranda tik einant pareigas.
„Todėl turime konstatuoti, kad socialdemokratai mažiau nei per metus neatsakingai stumia Lietuvą į dar vieną, jau antrą politinį eksperimentą, visiems siūlydami galvoti, o gal šį kartą pavyks.
<...> O gal vis dėlto reikėtų kandidatei duoti galimybę, <...> premjerais juk negimstama“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
Vis tik jis apibendrino, kad toks eksperimentas, konservatorių nuomone, yra per daug pavojingas, tad frakcija šios kandidatūros nepalaikys. Kaip ir kiti opozicinių frakcijų atstovai.
Žemaitaitis: Ruginienė įskrido tarytum kometa
R. Žemaitaitis Seimo posėdžio metu, kalbėdamas apie kandidatę į premjeres, teigė, kad ji įskrido į politikos sferą tarytum kometa.
„I. Ruginienė prieš keletą savaičių tarsi kometa įskrido į Lietuvos politinį žemėlapį: visiems buvo nauja, visiems įdomu, kas čia per žmogus.
<...> Kas baisiausia, kad politinis korektiškumas buvo ne toje orbitoje“, – rėžė jis.
Inga Ruginienė Seime buvo patvirtinta į premjerus.
