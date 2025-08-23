Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
35
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Ukraina neatiduos savo žemių okupantams

2025-08-23 13:09 / šaltinis: ELTA
2025-08-23 13:09

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasveikino tautiečius su Nacionalinės vėliavos diena ir akcentavo, kad Ukraina neatiduos savo žemių okupantams. Valstybės vadovas apie tai kalbėjo oficialiuose Nacionalinės vėliavos dienos renginiuose, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.

Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasveikino tautiečius su Nacionalinės vėliavos diena ir akcentavo, kad Ukraina neatiduos savo žemių okupantams. Valstybės vadovas apie tai kalbėjo oficialiuose Nacionalinės vėliavos dienos renginiuose, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.

REKLAMA
35

„Ši vėliava yra daugybės mūsų žmonių laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose tikslas ir svajonė. Jie saugo šią vėliavą, nes jie žino: mes neatiduosime savo žemių okupantui“, – tvirtino V. Zelenskis. Jis pažymėjo, kad šiandien Ukrainos vėliava simbolizuoja tai, kas yra brangiausia šimtams tūkstančių karių, vyrų ir moterų, kurie gina šalį ir, rizikuodami savo pačių gyvybėmis, kovoja už visos šalies teisę į gyvybę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasaulyje nėra jokios sostinės, kurioje būtų gerbiama gyvybė, o Ukrainos vėliava – ne; kur iš tikrųjų vertinama gyvybė, vertinama ir partnerystė su Ukraina. Ukraina suburia geriausius. Ji jau įtvirtino plačiai paplitusį įsitikinimą, kad tik kartu su Ukraina galima pasiekti užtikrintą demokratinių valstybių saugumą“, – dėstė prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

„Dėkojame visiems, kurie dirba Ukrainos interesų ir mūsų nepriklausomybės labui. Dėkoju visiems, kurie savo asmenine stiprybe prisideda prie Ukrainos tautos stiprybės. Mes visada prisiminsime savo įvairių laikmečių didvyrius, kurie kovojo dėl mūsų, dėl Ukrainos, dėl savo pačių laisvės su Ukrainos vėliava savo rankose, ant savo skiriamųjų ženklų ar paprasčiausiai savo širdyse, ir kurie tragiškai paaukojo savo gyvybes mūšyje“, – nurodė V. Zelenskis. 

Ukraina rugpjūčio 23-iąją mini Nacionalinės vėliavos dieną. Remiantis 2004 m. rugpjūčio 23 d. paskelbtu prezidento dekretu, ši šventė minima „siekiant pagerbti šimtmečių senumo Ukrainos valstybės kūrimo istoriją, nepriklausomos Ukrainos valstybės simbolius ir puoselėti piliečių pagarbą Ukrainos valstybiniams simboliams“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tragiška nelaimė (nuotr. 123rf.com)
Leisdamasis sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29, pilotas žuvo (6)
Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos priešlėktuvinės gynybos sistemos neutralizavo kelias dešimtis Rusijos bepiločių orlaivių (4)
Kyjive (nuotr. SCANPIX)
Kyjive dėl bepiločių orlaivių atakos grėsmės buvo paskelbtas oro pavojaus signalas (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Jau pasiima
Jau pasiima
2025-08-23 13:16
Prieš mėnesį,mes kariaujame už visą pasaulį,po mėnesio pasauli gelbėk mus.Tai ko verti:mes neatiduosim.?.Azovo elitiniai būriai siutriuškinti...
Atsakyti
.
.
2025-08-23 13:22
Bla bla bla. Pažėsim ką kalbės kai pritrūks patrankų mėsos
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (35)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų